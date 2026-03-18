Inter, situazione Bastoni: il dolore persiste, cosa filtra verso la Fiorentina

18 Mar 2026 - 10:05

Alessandro Bastoni resta in dubbio per il match contro la Fiorentina: il difensore sente ancora dolore dopo la botta alla tibia rimediata nel derby e che gli ha già fatto saltare la partita contro l'Atalanta. Bastoni sta seguendo un programma di lavoro personalizzato e non ha ancora riassorbito il trauma: nonostante il parziale rientro per la fase di attivazione muscolare con i compagni, non c'è ancora una data certa per il rientro in gruppo tanto che la prudenza resta massima anche in ottica Nazionale. Lo scrive Tuttosport.

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