Torino, oltre 1.500 tifosi seguiranno la squadra a San Siro per il Milan

ìSono già oltre 1500 i tifosi del Torino che seguiranno la squadra nella trasferta di San Siro contro il Milan. Il settore ospiti si avvicina quindi al sold out, con la capienza che è di 1905 unità. Vlasic e compagni, dunque, avranno una forte spinta da parte della propria tifoseria nell'anticipo di sabato alle 18, mentre nelle gare casalinghe prosegue la protesta nei confronti della proprietà con lo stadio Olimpico Grande Torino che è rimasto semi-deserto nelle ultime quattro partite.