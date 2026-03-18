Cassano senza freni: "L'Inter può perdere lo scudetto solo se richiama Inzaghi. Var? Inutile, è da eliminare"

L'Inter ha già le mani sullo scudetto? "Diciamo che può perderlo se riprendono Inzaghi...", per Antonio Cassano è quasi impossibile proferire parola senza accendere un polverone: "Dai, è evidente, in quattro anni lui ne ha vinto solo uno. L’Inter è ancora la più forte e trionferà in campionato, non si può giudicare da una partita. Il Milan si è ritrovato lì per un miracolo di non so chi, ha vinto tante gare giocando in modo indegno. Come fa l'Inter a perdere lo scudetto?".

L'ex fuoriclasse barese ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno in cui ha toccato tanti temi: dalla volata per il tricolore alle polemiche arbitrali: "Lo dico da cinque anni: bisogna eliminare il Var. Non serve a niente, è inutile. Io voglio che in campo ci sia solo l’arbitro: se è buono bene, se sbaglia giusto farlo stare tre giornate a casa, altrimenti non se ne viene fuori. Il rigore su Frattesi è clamoroso: sbaglia l’arbitro e lì ci può stare, non sei all’altezza; ma quelli al Var cosa fanno? Poi qualcuno pensa in negativo, alla malafede. Magari ci sono arbitri scarsi, di certo non vengono aiutati dal Var”.