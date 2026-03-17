Champions League: capolavoro Sporting, finisce la favola del Bodø/Glimt

SPORTING-BODØ/GLIMT 5-0 dts (tot. 5-3)



Succede l'impensabile all'Estadio José Alvalade, che ci consegna una clamorosa rimonta: lo Sporting sconfigge 4-0 il Bodø/Glimt e va ai quarti. I norvegesi, che avevano eliminato l'Inter, partivano dal triplo vantaggio dell'andata, ma vengono subito travolti dall'approccio avversario. Lo Sporting non si limita ad aggredire il match, ma effettua una partenza strepitosa: nove tiri in venti minuti, doppia chance per Suarez e Pedro Gonçalves. Per arrivare al gol, però, bisogna aspettare il 34': cross di Trincão, testa di Gonçalo Inacio ed è 1-0. Il Bodø reagisce e colpisce il montante (due volte) con Bjortuft, poi si arrocca in difesa. Non è l'approccio giusto, con lo Sporting che colleziona occasioni e segna ancora al 61': assist di Suarez, 2-0 di Pedro Gonçalves. Knutsen sostituisce le sue stelle, tutte sottotono, e la squadra affonda al 78': rigore (generoso) per un mani di Bjorkan, Suarez sigla il 3-0. Il risultato va in pareggio, dunque, e i supplementari sono una realtà. Il Bodø è ormai travolto dalla tensione e affonda subito, col poker di Araujo (92'), poi Hjulmand salva sulla linea il gol che cambierebbe tutto. I norvegesi tentano l'assalto, ma sono confusionari e vengono puniti ancora: il debuttante Rafa Nel sigla il 5-0 (121'). Avanza lo Sporting, che fa la storia: prima qualificazione ai quarti di Champions League nell'era moderna, l'unico precedente risaliva infatti alla vecchia Coppa dei Campioni (1982/83).