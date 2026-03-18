Rapina El Aynaoui, la mamma: "Notte da incubo con la pistola al collo"

18 Mar 2026 - 10:55
© Getty Images

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Anne Sofie Rocher, madre del centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, ha racconta i momenti di terrore vissuti durante la rapina in villa di cui è stata vittima la famiglia del calciatore giallorosso. "Ho urlato a squarciagola per svegliare i miei figli e le loro fidanzate. Uno dei due uomini mi ripeteva “Shhhh” ma io ho continuato a urlare “Aiuto”. Allora lui mi ha puntato una pistola al collo. A quel punto ero terrorizzata. Eravamo in quella stanza al buio. Mi sentivo impotente. Ma sono rimasta calma perché ho compreso che non ci avrebbero ucciso", ha detto a la Repubblica.

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