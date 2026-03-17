"Ha dato forma a un sogno glamour", a Fabregas il premio Bearzot

"Premiando lui riconosciamo la formazione e la qualità, perché sta facendo cose straordinarie". Poi il paragone con il 'Grande Vecio', con il quale, secondo Gravina, ha in comune "il non aver accettato scorciatoie, imponendosi nel grande calcio con la forza dei risultati e delle prestazioni". E non solo: sono accomunati anche da una coppa del mondo vinta, seppur il ct da allenatore degli Azzurri nell'82, lo spagnolo da giocatore tanti anni più tardi.