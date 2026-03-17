"Ha dato forma a un sogno glamour", a Fabregas il premio Bearzot
"Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore, rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale", queste le motivazioni che hanno portato all'assegnazione del premio al tecnico dei lariani
Quarto in classifica con il suo Como, sognando uno storico accesso in Champions League, e vincitore del premio 'Bearzot', per Cesc Fabregas è un momento d'oro nonostante le polemiche che lo hanno accompagnato nei giorni successivi alla vittoria sulla Roma. "Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore, rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale. Al Como ha dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago", la motivazione con cui la giuria del premio, organizzato dall'Us Acli in collaborazione con la Figc, ha voluto assegnare allo spagnolo il riconoscimento che gli verrà consegnato nelle prossime settimane.
L'annuncio è andato in scena nella sala 'Paolo Rossi' della Federcalcio alla presenza anche del presidente federale. Gabriele Gravina ha definito Fabregas un "simbolo generazionale", soffermandosi poi sul fatto che abbia conseguito in Italia il patentino Uefa Pro, più precisamente a Coverciano.
"Premiando lui riconosciamo la formazione e la qualità, perché sta facendo cose straordinarie". Poi il paragone con il 'Grande Vecio', con il quale, secondo Gravina, ha in comune "il non aver accettato scorciatoie, imponendosi nel grande calcio con la forza dei risultati e delle prestazioni". E non solo: sono accomunati anche da una coppa del mondo vinta, seppur il ct da allenatore degli Azzurri nell'82, lo spagnolo da giocatore tanti anni più tardi.