Champions League

Champions League, gli accoppiamenti delle italiane ai playoff: Inter-Bodo, Atalanta-Dortmund e Juve-Galatasaray

Sorteggio non troppo benevolo: solo i nerazzurri hanno pescato l'avversario, sulla carta, più abbordabile 

30 Gen 2026 - 13:06
videovideo

L'urna di Nyon non sorride alle italiane. O meglio, lo fa soltanto in parte. L'Inter trova il Bodo Glimt, l'avversario, sulla carta, più semplice. Diverso il discorso per l'Atalanta e la Juventus che hanno trovato le rivali più complesse: rispettivamente Borussia Dortmund e Galatasaray. Sorteggio dunque positivo per i nerazzurri, meno per bianconeri e la Dea.

INTER-BODO GLIMT

L'Inter ha chiuso la League Phase al decimo posto. Gli uomini di Chivu ai playoff affronteranno il Bodo Glimt. Prima volta per i nerazzurri contro una norvegese. In caso di passaggio agli ottavi una tra Manchester City e Sporting Lisbona. 

JUVENTUS-GALATASARAY

I bianconeri hanno chiuso la fase a campionato al tredicesimo posto in classifica. Un piazzamento che vale il Galatasaray ai playoff. I turchi rievocano vecchi fantasmi per la Juve: l'ultimo incrocio è quello del 2013, quando i bianconeri di Antonio Conte vennero eliminati alla fase a gironi. Il possibile ottavo, invece, sarà sicuramente contro una inglese: Liverpool o Tottenham.

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND

Quindicesimo posto in classifica per l'Atalanta nella League Phase. Nei playoff i bergamaschi affronteranno il Borussia Dortmund. L'unico precedente ai 16esimi dell' Europa League 17/18: in quel caso a passare il turno furono i tedeschi (3-2 a Dortmund e 1-1 a Bergamo). In caso di passaggio del turno ci sarà una tra Arsenal e Bayern Monaco.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF:

BENFICA-REAL MADRID, BODO GLIMT-INTER, MONACO-PSG, QARABAG-NEWCASTLE, GALATASARAY-JUVENTUS, BRUGES-ATLETICO MADRID, BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA, OLYMPIACOS-LEVERKUSEN

© uefa

© uefa

Le regole del sorteggio - In base al piazzamento, i club teste di serie, a coppie, sono stati abbinati a club non teste di serie, sempre a coppie: squadre 9 o 10 contro squadre 23 o 24 e così via. Lo stesso criterio sarà poi applicato anche per gli ottavi di finale dove, come detto, il tasso di difficoltà aumenterà notevolmente per Inter, Juve e Atalanta. Agli spareggi, tutte e tre saranno teste di serie e affronteranno quindi il ritorno in casa

Il calendario 

  • Playoff andata: 17/18 febbraio (trasferta). Ritorno: 24/25 febbraio (casa)
  • (Eventuali) Ottavi andata: 10/11 marzo (casa). Ritorno: 17/18 marzo (trasferta)

Conte e la maledizione europea: è tra i peggiori allenatori italiani per media punti in Champions

1 di 24
© afp | ANDREA PIRLO: MP 2,25; GIOCATE 8
© afp | ANDREA PIRLO: MP 2,25; GIOCATE 8
© afp | ANDREA PIRLO: MP 2,25; GIOCATE 8

© afp | ANDREA PIRLO: MP 2,25; GIOCATE 8

© afp | ANDREA PIRLO: MP 2,25; GIOCATE 8

champions league
inter
juventus
atalanta
sorteggio
playoff

Ultimi video

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

01:09
MCH GOL OLIMPICO NEVES MCH

Ruben Neves segna da calcio d'angolo: che esultanza di Inzaghi

01:02
Ex Serie A nei dilettanti

Douglas Costa e i suoi fratelli: gli ex Serie A che giocano in Serie D

01:46
Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

00:52
Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

01:52
Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

01:28
Il 2026 di Pulisic

Pulisic, un 2026 ancora senza reti

01:21
Oggi Bologna-Maccabi

Oggi Bologna-Maccabi

01:35
La Roma di Gasp ad Atene

La Roma di Gasp ad Atene

00:20
Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:28
I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

01:11
DICH MIX BREMER DA MONACO-JUVE 28/1 DICH

Juve,"Bremer: "Volevamo vincere, ma c'era molta stanchezza soprattutto mentale"

02:12
DICH SPALLETTI DA MIX 28/1 DICH

Juve, Spalletti: "Non siamo andati forte come l'occasione meritava"

00:35
DICH CHIVU DA CONFERENZA 28/1 DICH

Inter, Chivu: "Contenti di questa vittoria. Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese".

02:24
DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

I più visti di Champions League

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

Conte

Conte: "Oggi siamo da decimo posto, ma vogliamo andare avanti. Il Maradona deve aiutarci"

L'Inter può ritrovare Mourinho, la Juve Osimhen, rischio BVB per l'Atalanta: accoppiamenti, date e possibili ottavi

Conte e la maledizione europea: è tra i peggiori allenatori italiani per media punti in Champions

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:17
Parma, brutte notizie: si ferma Almqvist
Paulo Dybala
12:39
Roma, sospiro di sollievo per Dybala: l'esito degli esami
12:34
Milan, Saelemaekers: "Allegri ti cambia la testa"
12:14
Inter, Chivu fa bis: allenatore del mese in Serie A anche a gennaio
12:14
Marotta in antimafia: "Da lui indicazioni utili contro la criminalità negli stadi"