Juventus, idea Holm: può arrivare in bianconero in uno scambio. Joao Mario verso il Bologna
Spalletti può avere Holm, Joao Mario alla corte di Italiano: possibile scambio prestiti. E Celik per il futuro
Un po' a sorpresa Juventus e Bologna stanno ragionando su uno scambio di prestiti: Emil Holm, classe 2000 in scadenza nel 2028, potrebbe finire alla corte di Spalletti mentre Joao Mario andrebbe da Italiano. I bianconeri cercano da giorni un esterno basso, vedi trattative Mingueza (che dovrebbe comunque arrivare a parametro zero a fine stagione) e Norton-Cuffy, e lo svedese - accostato recentemente pure al Napoli - era già stato seguito ai tempi dello Spezia. Invece il portoghese, arrivato la scorsa estate nell'ambito dello scambio col Porto con Alberto Costa, è finito pochissimo nelle rotazioni di Spalletti, sin qui solo 46' giocati col tecnico toscano sulla panchina juventina.
Juventus su Celik per il futuro
La Juventus alza il pressing su Zeki Çelik. Il turco ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il suo rinnovo con la Roma sembrano al momento arenate. Dietro alle difficoltà sul prolungamento ci sarebbe una proposta dei bianconeri giunta sul tavolo degli agenti del difensore. Arrivato a Roma nell'estate 2022, Celik piano piano, si è ritagliato il suo spazio nella Capitale. Oggi è una pedina importante nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, soprattutto per resistenza e duttilità: Zeki corre molto e lo fa in qualsiasi posizione venga schierato, sia da braccetto che da quinto.
La Roma vorrebbe il rinnovo
Prestazioni e affidabilità che hanno convinto la Roma, tanto che i vertici giallorossi già negli scorsi mesi avevano intavolato i primi discorsi per un potenziale rinnovo, con tanto di proposta, senza arrivare però alla fumata bianca definitiva. Un problema per Massara e Ranieri che ora, a 6 mesi dalla scadenza del turco, rischiano di perderlo a zero: il pressing della Juventus su Çelik infatti è concreto.
I bianconeri in queste settimane si stanno dimostrando molto attenti al mercato dei parametri zero (contatti frequenti anche con Marco Senesi, difensore centrale del Bournemouth in scadenza a giugno) e il turco potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato per allungare il pacchetto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti. La partita però non è ancora chiusa: la Roma non ha perso la speranza di riuscire a convincere il giocatore a firmare il rinnovo.