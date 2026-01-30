Juventus, idea Holm: può arrivare in bianconero in uno scambio. Joao Mario verso il Bologna

La Juventus alza il pressing su Zeki Çelik. Il turco ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il suo rinnovo con la Roma sembrano al momento arenate. Dietro alle difficoltà sul prolungamento ci sarebbe una proposta dei bianconeri giunta sul tavolo degli agenti del difensore. Arrivato a Roma nell'estate 2022, Celik piano piano, si è ritagliato il suo spazio nella Capitale. Oggi è una pedina importante nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, soprattutto per resistenza e duttilità: Zeki corre molto e lo fa in qualsiasi posizione venga schierato, sia da braccetto che da quinto.