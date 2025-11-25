Inter, la Champions per dimenticare il derby: a Madrid tra dubbi e conferme

Dopo una sconfitta la cosa migliore è che arrivi la partita successiva. L'Inter cerca di lasciarsi alle spalle la delusione del derby ributtandosi sulla Champions: in Europa, a differenza di quanto avviene in campionato, la squadra di Chivu è a punteggio pieno, ha subito una sola rete ed è in testa alla classifica assieme a Bayern Monaco e Arsenal. Vero, le avversarie incontrate fin qui dai nerazzurri in giro per il Vecchio Continente non rientrano nel giro delle nobili d'Europa (Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat) e proprio per questo la sfida all'Atletico Madrid di Simeone avrà un peso e un significato notevole: dimenticare il ko con il Milan e testare il valore dell'Inter europea a un livello decisamente più alto per proseguire la corsa verso gli ottavi.