Napoli, AdL: "Bravi tutti, il viaggio continua". Osimhen: "Possiamo arrivare in fondo"

"Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti!". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa i complimenti alla squadra dopo il 3-0 sull'Eintracht Francoforte al Maradona e la conquista di un traguardo storico per la squadra azzurra. "Continuiamo a sognare, siamo un grande team con un grande allenatore, possiamo arrivare in fondo", ha detto Victor Osimhen, ancora una volta protagonista con una doppietta. E sono 51 gol in 90 presenze con la maglia del Napoli in tutte le competizioni. Osimhen è stato nominato Man of the match.