Calcio

Napoli, McTominay: "Abbiamo dato tutto, togliete gli stessi giocatori all'Inter e vediamo come va a finire"

11 Gen 2026 - 23:39

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l'Inter: "Stasera tutti quanti hanno dato ogni singola goccia di sudore, non molleremo e non cederemo di un centimetro. Eravamo senza Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Neres e Lukaku, provate a togliere all'Inter Barella, Thuram, Lautaro o Calhanoglu e vediamo come va a finire"

Sull'errore in occasione del primo gol dell'Inter: "Ho avuto una grande reazione, gli errori fanno parte del gioco e della vita. Bisogna subito rialzare la testa" 

