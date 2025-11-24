Inter, Sommer entra nel mirino dopo l'errore nel derby

Se fossimo alla Nasa diremmo "Houston, abbiamo un problema". Ma siamo "solo" ad Appiano Gentile, quindi il focus è prettamente calcistico e limitato all'Inter che si lecca le ferite dopo un derby perso in modo a dir poco rocambolesco. Il problema, in questo caso, si chiama Yann Sommer. Cristian Chivu fa il suo lavoro e giustamente non ha puntato il dito verso il portiere svizzero dopo la partita, e nessuno si sogna di spiegare le quattro sconfitte su 12 partite di Serie A, la debolezza della squadra negli scontri diretti (situazione che si porta dietro pure dalla scorsa stagione) e la striscia di sei derby senza vittorie parlando solo di Sommer.