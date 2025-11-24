Inter, Dumfries salta la trasferta di Madrid con l'Atletico ma non solo: lo stop sarà più lungo

L'Inter ha sofferto la sua assenza nel derby, ai nerazzurri è mancata la sua spinta sulla corsia di destra, dove si è vista un po' di vivacità in più con l'ingresso in campo di Diouf nel finale. Carlos Augusto, preferito a Luis Henrique per sostituirlo, ha faticato in una posizione non sua. E Chivu rischia di perdere Dumfries per un periodo più lungo di quello ipotizzato. Sembrava che l'olandese, che aveva saltato il doppio impegno con la sua Nazionale contro Polonia e Lituania per un infortunio alla caviglia rimediato nella sfida di San Siro contro la Lazio dopo uno scontro di gioco con Zaccagni prima della sosta, potesse provare a recuperare per la sfida di mercoledì sera in Champions League a Madrid contro l'Atletico del Cholo Simeone. E invece non solo non ci sarà nella trasferta spagnola ma neppure in quella di domenica 30 a Pisa. Lo staff medico nerazzurro rivaluterà le sue condizioni in settimana ma Dumfries potrebbe saltare anche la gara di Coppa Italia di mercoledì 3 dicembre e quella successiva in campionato contro il Como a San Siro di sabato 6, con la speranza per l'Inter di riaverlo per il Liverpool in Coppa il 9. Uno stop, dunque, per le prossime quattro partite.