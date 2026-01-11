Napoli, Di Lorenzo: "Contenti per il pareggio, partita solida. Arbitro? No comment"

"Abbiamo fatto una partita solida e siamo rimasti concentrati. Siamo contenti per questo pareggio perchè è arrivato dopo due volte in cui siamo andati in svantaggio". Così dopo la gara con l'Inter il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: "Il rigore? Non commento l'operato dell'arbitro. La squadra è rimasta in partita e poi è stata premiata con il pari, poi abbiamo anche cercato di vincerla. La sensazione era che si potesse sfruttare qualche situazione vantaggiosa. Ora pensiamo alla prossima".