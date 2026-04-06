Champions League alla volata finale: quarti show con Real-Bayern e Psg-Liverpool

L'Arsenal è la delusione più grande perché, prima e dopo la pausa per le nazionali, ha perso male la Supercoppa di Lega col Manchester City e si è fermata ai quarti della Coppa d'Inghilterra con il modesto Southampton, che sta brigando per tornare in Premier ma non è detto che ci riesca. La squadra di Arteta, che contava di tentare l'en plein di quattro trofei, ora comincia a temere il ritorno di un City in grande spolvero anche in Premier. I Citizens sono in ritardo di nove punti, ma hanno una gara da recuperare e la sfida diretta in casa. E i Gunners cominciano a temere un clamoroso sorpasso, com'era già accaduto tre anni fa. Ma intanto deve pensare al quarto di Champions sulla carta meno problematico, con lo Sporting Lisbona. I portoghesi, secondi in patria alle spalle del Porto di Farioli, hanno rimontato tre gol al Bodo per imporsi nel ritorno 5-0. Vista la fragilità in trasferta devono capitalizzare la gara in casa di domani.