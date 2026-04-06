Champions League alla volata finale: quarti show con Real-Bayern e Psg-Liverpool
Blancos e Reds sono in difficoltà, come l'Arsenal che però se la vedrà con lo Sporting. Barcellona e Atletico accendono il derby spagnolo
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La Champions League riparte con quattro delle protagoniste dei quarti show, che arrivano alla prima delle doppie sfide con le polveri bagnate e sull'orlo di una crisi di nervi. L'Arsenal, il Real Madrid, l'Atletico Madrid e il Liverpool devono chiedere scusa ai rispettivi tifosi per i mortificanti ko del weekend e preparano nel peggiore dei modi gli spettacolari confronti con Sporting, Bayern, Barcellona e Psg, che illuminano il ritorno della maggior competizione europea.
L'Arsenal è la delusione più grande perché, prima e dopo la pausa per le nazionali, ha perso male la Supercoppa di Lega col Manchester City e si è fermata ai quarti della Coppa d'Inghilterra con il modesto Southampton, che sta brigando per tornare in Premier ma non è detto che ci riesca. La squadra di Arteta, che contava di tentare l'en plein di quattro trofei, ora comincia a temere il ritorno di un City in grande spolvero anche in Premier. I Citizens sono in ritardo di nove punti, ma hanno una gara da recuperare e la sfida diretta in casa. E i Gunners cominciano a temere un clamoroso sorpasso, com'era già accaduto tre anni fa. Ma intanto deve pensare al quarto di Champions sulla carta meno problematico, con lo Sporting Lisbona. I portoghesi, secondi in patria alle spalle del Porto di Farioli, hanno rimontato tre gol al Bodo per imporsi nel ritorno 5-0. Vista la fragilità in trasferta devono capitalizzare la gara in casa di domani.
E' una stagione complicata quella del Real Madrid del dopo Ancelotti. Cacciato Xabi Alonso, Arbeloa ha tentato di risollevare la stagione col doppio successo sul Manchester City e la vittoria nel derby ma tante sono state le battute a vuoto di una squadra alla prese con numerosi infortuni. Il ko col Maiorca (gol decisivo dell'ex laziale Muriqi) ha di fatto consegnato la Liga al Barca, ora a +7. Ora ci sarà il big match al Bernabeu con il super Bayern che ha travolto l'Atalanta negli spareggi. I bavaresi vengono dal 3-2 in campionato al Friburgo, con i tre gol segnati nel recupero che hanno portato a 100 il bottino solo in Bundesliga. Sarà una sfida tra due straordinari goleador, Mbappe e Kane.
Mercoledì ci sarà il secondo dei tre atti in dieci giorni tra Barcellona e Atletico. I blaugrana si sono imposti in Liga e sono favoritissimi ora in Champions. Yamal ha fatto la differenza con giocate sublimi costringendo al rosso Nico Gonzalez. Il gol decisivo lo ha firmato un altro super goleador, Lewandowski. Per Simeone è un'annata problematica, forse l'ultima con i Colchoneros.
Batosta solenne nel weekend anche per il Liverpool che, dopo avere fallito la stagione di Premier, sperava in un riscatto in Fa Cup ma Guardiola ha inflitto a Slot un doloroso 4-0. Ora rimane solo la Champions dove però i Reds devono affrontare la corazzata di Luis Enrique, il Psg campione uscente che è tornato in piena forma. Molto si capirà dopo l'andata del Parco dei Principi.