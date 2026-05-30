Delusione Calafiori, ma c’è un italiano che ha vinto la Champions: chi è Renato Marin

Niente da fare per Riccardo Calafiori, che si è scaldato a lungo nella ripresa, ma ha dovuto assistere dalla panchina alla sconfitta del suo Arsenal in finale di Champions League. C'è però comunque un pezzo di Italia che festeggia stasera il titolo di campione d'Europa e stiamo parlando di Renato Marin, giovanissimo portiere del Psg e dell'Italia Under 19 nato a San Paolo ma cresciuto calcisticamente nella Roma, che era nella distinta ufficiale della partita più importante dell'anno ed è stato protagonista di una crescita fulminea che lo ha portato, in meno di un anno, dalla Primavera dei giallorossi a sollevare il trofeo più importante del mondo a livello di club.