Delusione Calafiori, ma c’è un italiano che ha vinto la Champions: chi è Renato Marin

Classe 2006 dal doppio passaporto italo-brasiliano e gioiello delle giovanili azzurre, è il prototipo del portiere moderno, quello che fa impazzire un allenatore ossessionato dal possesso palla come Luis Enrique

30 Mag 2026 - 22:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Niente da fare per Riccardo Calafiori, che si è scaldato a lungo nella ripresa, ma ha dovuto assistere dalla panchina alla sconfitta del suo Arsenal in finale di Champions League. C'è però comunque un pezzo di Italia che festeggia stasera il titolo di campione d'Europa e stiamo parlando di Renato Marin, giovanissimo portiere del Psg e dell'Italia Under 19 nato a San Paolo ma cresciuto calcisticamente nella Roma, che era nella distinta ufficiale della partita più importante dell'anno ed è stato protagonista di una crescita fulminea che lo ha portato, in meno di un anno, dalla Primavera dei giallorossi a sollevare il trofeo più importante del mondo a livello di club.

Dai primi passi in Brasile allo scudetto con la Roma

 Renato Marin nasce a San Paolo nel 2006. Curiosamente, da bambino non indossa i guanti: muove i primi passi nelle giovanili del Palmeiras giocando come difensore. La svolta arriva poco dopo con il passaggio al San Paolo, dove si sposta tra i pali e vince il titolo statale Under 13. A soli 14 anni, la Roma nota quel ragazzo longilineo e reattivo e decide di portarlo in Italia. A Trigoria compie tutta la trafila delle giovanili, diventando uno dei pilastri della squadra. Nella stagione 2023/24 si prende la scena vincendo lo Scudetto Under 17 da protagonista assoluto, collezionando ben 10 clean sheet in 15 presenze.

Le sue prestazioni non passano inosservate: la Figc prova a blindarlo convocandolo nella Nazionale Under 19 (ma il doppio passaporto lascia aperta la porta a una futura chiamata della Seleção, ndr), con cui si laurea vicecampione d'Europa di categoria. Nonostante le chiamate in prima squadra con i giallorossi in Serie A, il debutto tra i professionisti non arriva e a inizio 2025 il ragazzo decide di non rinnovare il contratto con il club capitolino.

Marquinhos alza la Champions, ma il vero ‘trofeo’ è l’abbraccio a Gabriel

1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La chiamata del Psg e la benedizione di Luis Enrique

 Nell'estate del 2025, il direttore sportivo del Psg Luis Campos – che lo seguiva già da cinque anni – fiuta l'affare a parametro zero e gli fa firmare un quinquennale fino al 2030. A Parigi Marin arriva come terzo portiere dietro a Lucas Chevalier e Matvey Safonov, ma la stima della società nei suoi confronti è totale e soprattutto lo è quella di Luis Enrique, che viene colpito dalla sua straordinaria abilità nel gioco con i piedi, un requisito fondamentale per il calcio moderno e per l'impostazione dal basso del tecnico astoriano.

In questa stagione, complice qualche infortunio nel reparto, Marin ha trovato i suoi primi spazi importanti: ha debuttato a dicembre in Coupe de France e ha collezionato due presenze da titolare in Ligue 1, mantenendo la porta inviolata nell'1-0 contro il Brest. Stasera, pur vivendo la finale dalla panchina, Renato Marin ha aggiunto al suo palmarès (che contava già Ligue 1, Supercoppa Europea e Mondiale per Club) la Champions League. A soli 19 anni...

Leggi anche

Kvara-Dembélé provvidenziali, cambi decisivi per Arteta e Luis Enrique

Ultimi video

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

00:48
MCH FESTA MONZA VERTICALE MCH

Monza in A, la festa dei tifosi in centro

00:22
MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

02:07
DICH DONNARUMMA 30/5 DICH

Donnarumma: "Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità"

01:28
Trofeo dei licei milanesi

Trofeo dei licei milanesi

02:28
A Budapest è tutto pronto

A Budapest è tutto pronto

02:30
Il futuro della Nazionale

Il futuro della Nazionale

02:11
Baldini ne ha per tutti

Baldini ne ha per tutti

01:30
Ora Frattesi può salutare

Ora Frattesi può salutare

03:03
ADL e gli allenatori

ADL e gli allenatori

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

01:50
Weston McKennie non molla

Weston McKennie non molla

01:44
Juve, il piano di Elkann

Juve, il piano di Elkann

00:48
DICH POLITO SU AQUILANI DICH

Polito: "Se Aquilani non va in Serie A, il calcio italiano ha un problema"

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

I più visti di Calcio

DICH BALDINI CT ITALIA PER SITO 29/5 DICH

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

Panchina Milan: nella lista di Ibra c'è un ex Inter e Juve

Panchina Milan: nella lista di Ibra c'è un ex Inter e Juve

Chivu promuove Diouf

Chivu promuove Diouf

DICH BERGOMI SU INTER E NAZIONALE SRV

Bergomi ha le idee chiare: "Inter, prendi Paz. In nazionale sogno Guardiola"

Un anno di Allegri

L'annus horribilis di Allegri

Real Madrid - 7,725 miliardi

Il Real Madrid è il club che vale di più. Italiane fuori dalla top10: ecco la classifica

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Christian Pulisic
23:44
Pulisic non è più Capitan America, la fascia va a Ream. Pochettino: "Decisione mia"
23:26
Chelsea, frecciata all'Arsenal? "Venite a visitare la casa dei trofei di Londra"
23:04
Vitinha, la dedica è per… Messi: "Diceva che non avremmo mai vinto, spero stia guardando"
22:31
Arsenal, Arteta tra "dolore" e polemica: "Dato il rigore di Mosquera ma non quello di Madueke"
22:01
Delusione Calafiori, ma c’è un italiano che ha vinto la Champions: chi è Renato Marin