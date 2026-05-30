Pulisic non è più Capitan America, la fascia va a Ream. Pochettino: "Decisione mia"

"Penso che abbia l'esperienza e la capacità per essere il leader che vogliamo, un leader positivo. Per me, una delle cose più importanti è creare una connessione con i giocatori. La sua è una voce straordinaria, siamo fortunati ad avere un giocatore come lui, con la sua personalità e il suo carattere". Con queste parole il ct degli Usa, Mauricio Pochettino, ho voluto spiegare la sua decisione di togliere la fascia di capitano dal braccio di Christian Pulisic per darla a Tim Ream, difensore centrale 38enne veterano dello spogliatoio che ha già rappresentato l'America nel ruolo di capitano in 16 delle 23 partite dell'era Pochettino: "Quello che ci tengo a dire è che sono davvero grato che sia con noi, perché è un grande capitano non solo in campo ma, cosa forse ancora più importante, fuori dal campo", ha chiosato il ct.