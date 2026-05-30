Pulisic non è più Capitan America, la fascia va a Ream. Pochettino: "Decisione mia"

30 Mag 2026 - 23:44
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 Christian Pulisic © italyphotopress

 Christian Pulisic © italyphotopress

"Penso che abbia l'esperienza e la capacità per essere il leader che vogliamo, un leader positivo. Per me, una delle cose più importanti è creare una connessione con i giocatori. La sua è una voce straordinaria, siamo fortunati ad avere un giocatore come lui, con la sua personalità e il suo carattere". Con queste parole il ct degli Usa, Mauricio Pochettino, ho voluto spiegare la sua decisione di togliere la fascia di capitano dal braccio di Christian Pulisic per darla a Tim Ream, difensore centrale 38enne veterano dello spogliatoio che ha già rappresentato l'America nel ruolo di capitano in 16 delle 23 partite dell'era Pochettino: "Quello che ci tengo a dire è che sono davvero grato che sia con noi, perché è un grande capitano non solo in campo ma, cosa forse ancora più importante, fuori dal campo", ha chiosato il ct.

"Questo è molto più di un sogno che si avvera. Ho fatto tutto il possibile per far parte di questo gruppo, per aiutarlo a crescere, e sono davvero, davvero grato di essere seduto qui a ricevere questo onore", ha dichiarato il centrale in conferenza stampa. "Allo stesso tempo, questo non cambierà ciò che faccio, chi sono o il modo in cui aiuto la squadra". 

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