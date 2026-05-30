Arsenal, Arteta tra "dolore" e polemica: "Dato il rigore di Mosquera ma non quello di Madueke"

L'Arsenal si arrende solo in finale di Champions League nonostante non abbia mai perso nella competizione in tutta la stagione e dopo la gara di Budapest Mikel Arteta è la maschera della delusione: "Sento dolore. Quando sei a un passo da vincere il migliore trofeo europeo, con i calci di rigore, è l'unica cosa che puoi provare - ha detto il tecnico dei Gunners in conferenza - ora bisogna far passare il dolore e farlo diventare benzina per arrivare a un livello differente. Voglio congratularmi col Psg, è la migliore squadra del mondo. Non volevamo giocare in questa maniera, ma loro ti costringono a farlo". Poi però la stoccata e la polemica con arbitro e Var: "Poi c'è la questione dei rigori: quello dato per fallo di Mosquera, quello non dato su Madueke. Non capisco perché uno può essere rigore e l'altro no, per me poteva esserlo tranquillamente".