Vitinha, la dedica è per… Messi: "Diceva che non avremmo mai vinto, spero stia guardando"

Marquinhos alza la Champions, ma il vero ‘trofeo’ è l’abbraccio a Gabriel
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"Vitinha è stato il miglior giocatore del Paris Saint-Germain. Ha preso in mano le redini del centrocampo, soprattutto nel secondo tempo, spingendo la squadra in avanti e dettando il ritmo. Una prestazione eccellente da parte del centrocampista portoghese". Con questa motivazione la Uefa ha consegnato a Vitinha il premio di Mvp della finale di Champions e intervistato ai microfoni di TNT Sport il centrocampista ha voluto 'dedicare' trofeo e premio a un suo ex compagno di squadra, Lionel Messi: "Quando lasciò Parigi per andare all'Inter Miami disse che non avremmo mai vinto una Champions League, ma oggi ne abbiamo vinte due di fila... Spero che stia guardando".
"Due Champions in due anni è incredibile e dice molto sulla crescita di questa squadra - ha aggiunto il portoghese - siamo migliorati tanto e crediamo moltissimo in quello che stiamo facendo e costruendo, ma ovviamente rispettiamo molto Messi per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio. Però, sul campo, volevamo dimostrare alla gente che si sbagliava ed è esattamente quello che stiamo facendo".
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