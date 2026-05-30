Vitinha, la dedica è per… Messi: "Diceva che non avremmo mai vinto, spero stia guardando"

"Due Champions in due anni è incredibile e dice molto sulla crescita di questa squadra - ha aggiunto il portoghese - siamo migliorati tanto e crediamo moltissimo in quello che stiamo facendo e costruendo, ma ovviamente rispettiamo molto Messi per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio. Però, sul campo, volevamo dimostrare alla gente che si sbagliava ed è esattamente quello che stiamo facendo".