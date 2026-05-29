Champions, la carica di Arteta: "Arsenal con coraggio per scrivere la storia"

Sulla sconfitta in semifinale della scorsa stagione contro il Paris Saint-Germain, ancora Arteta ha detto: "Rivedendo le partite, sono rimasto molto soddisfatto di ciò che ho visto. Ero ancora più fiducioso, convinto di quanto fossimo andati vicini alla vittoria e di quanto fossimo stati sfortunati in molti momenti a non raggiungere la finale. Anche le squadre si sono evolute sotto certi aspetti e sono sicuro che domani giocheremo una partita diversa". "Loro sono i detentori del titolo, quindi sono stati gli ultimi a guadagnarsi il diritto di sollevarlo. Attualmente sono i campioni, e noi siamo qui per strapparglielo", ha concluso.