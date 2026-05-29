IN ATTESA DELLA FINALE

Il sindaco di New York Mamdani si presenta con la maglia dell'Arsenal a una festa musulmana

Si tratta della ricorrenza dell'Eid al-Adha che ricorda il sacrificio di Abramo, chiamato nella tradizione islamica Profeta Ibrahim

29 Mag 2026 - 09:53
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Il sindaco di New York Zohran Mamdani, il primo di fede musulmana, ha celebrato la festa dell'Eid al-Adha, nel Bronx. E' una ricorrenza importante nel calendario islamico perché ricorda il sacrificio di Abramo, chiamato Profeta Ibrahim nella tradizione araba. Il sindaco si è presentato indossando un "thobe" - il vestito tradizionale - che ha adattato da una divisa da trasferta dell'Arsenal 2025-26. Mamdani è tifosissimo dei Gunners e ha voluto festeggiare così il ritorno al titolo di Premier League, arrivato dopo 22 anni e il raggiungimento della finale di Champions League, che vedrà il club londinese affrontare i campioni in carica del Paris Saint Germain a Monaco di Baviera.

Arsenal campione, anche le wags fanno festa

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