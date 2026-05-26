Champions League: il quadro delle qualificate e le quattro fasce. Ecco le avversarie delle italiane

La nuova Champions League è ormai alle porte e il tabellone principale è quasi completato. Sono 29 le squadre già sicure di un posto nella fase a 36 squadre. Gli ultimi 7 pass a disposizione verranno assegnati attraverso i turni preliminari estivi, che si preannunciano infuocati. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con ben quattro rappresentanti: l’Inter (fissa in prima fascia), la Roma (in seconda), il Napoli (in terza) e la favola Como, che si affaccia per la prima volta nell'élite del calcio europeo partendo dalla quarta. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto a Nyon, giorno in cui il sorteggio definirà gli accoppiamenti della prima fase. Ecco la mappa completa dei club già qualificati divisi per le fasce di merito (basate sul ranking UEFA) e il programma dei preliminari.
Prima Fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid
Seconda Fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
Terza Fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
Tra Terza e Quarta Fascia La posizione dipenderà dai turni preliminari di agosto. Sicuri al momento di essere presenti in una o nell'altra, Slavia Praga e Stoccarda
Quarta Fascia: Como e Lens
Sono sette le squadre che devono ancora guadagnarsi l'accesso alla Champions. Ecco le migliori per ranking e la fascia in cui si posizionerebbero in caso di passaggio del turno preliminare: il Lione, se qualificato, sarà in 3a fascia come il Bodo Glimt. La Stella Rossa in 4a, come la Dinamo Zagabria, il Celtic, l'Aek Atene e il Viking.