Champions League: il quadro delle qualificate e le quattro fasce. Ecco le avversarie delle italiane

La nuova Champions League è ormai alle porte e il tabellone principale è quasi completato. Sono 29 le squadre già sicure di un posto nella fase a 36 squadre. Gli ultimi 7 pass a disposizione verranno assegnati attraverso i turni preliminari estivi, che si preannunciano infuocati. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con ben quattro rappresentanti: l’Inter (fissa in prima fascia), la Roma (in seconda), il Napoli (in terza) e la favola Como, che si affaccia per la prima volta nell'élite del calcio europeo partendo dalla quarta. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto a Nyon, giorno in cui il sorteggio definirà gli accoppiamenti della prima fase. Ecco la mappa completa dei club già qualificati divisi per le fasce di merito (basate sul ranking UEFA) e il programma dei preliminari.