Champions 2026/2027

Champions League: il quadro delle qualificate e le quattro fasce. Ecco le avversarie delle italiane

La massima competizione europea prende forma: il 27 agosto l'urna di Nyon svelerà il calendario

26 Mag 2026 - 12:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La nuova Champions League è ormai alle porte e il tabellone principale è quasi completato. Sono 29 le squadre già sicure di un posto nella fase a 36 squadre. Gli ultimi 7 pass a disposizione verranno assegnati attraverso i turni preliminari estivi, che si preannunciano infuocati. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con ben quattro rappresentanti: l’Inter (fissa in prima fascia), la Roma (in seconda), il Napoli (in terza) e la favola Como, che si affaccia per la prima volta nell'élite del calcio europeo partendo dalla quarta. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto a Nyon, giorno in cui il sorteggio definirà gli accoppiamenti della prima fase. Ecco la mappa completa dei club già qualificati divisi per le fasce di merito (basate sul ranking UEFA) e il programma dei preliminari.

Prima Fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid  

Seconda Fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven 

Terza Fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray

Tra Terza e Quarta Fascia La posizione dipenderà dai turni preliminari di agosto. Sicuri al momento di essere presenti in una o nell'altra, Slavia Praga e Stoccarda 

Quarta Fascia: Como e Lens 

Sono sette le squadre che devono ancora guadagnarsi l'accesso alla Champions. Ecco le migliori per ranking e la fascia in cui si posizionerebbero in caso di passaggio del turno preliminare: il Lione, se qualificato, sarà in 3a fascia come il Bodo Glimt. La Stella Rossa in 4a, come la Dinamo Zagabria, il Celtic, l'Aek Atene e il Viking.
 

champions league
roma
napoli
inter
calcio

Ultimi video

02:28
La Juve sceglie Spalletti

La Juve continua con Spalletti

02:23
Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione

Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione

02:28
Taveri: "Juve, da chi devi ripartire?"

Taveri: "Juve, da chi devi ripartire?"

02:16
Taveri: "Quattro anni di gestione Cardinale: bene i bilanci ma malissimo in campo"

Taveri: "Quattro anni di gestione Cardinale: bene i bilanci ma malissimo in campo"

01:09
Nuovi contatti tra Milan e Iraola, è lui il favorito per la panchina

Nuovi contatti tra Milan e Iraola, è lui il favorito per la panchina

02:13
Rivoluzione Milan, ecco i prossimi passi di Gerry Cardinale

Rivoluzione Milan, ecco i prossimi passi di Gerry Cardinale

01:24
Ecco l'Italia di Baldini

Ecco l'Italia di Baldini

02:01
Milan, piazza pulita

Il Milan rinuncia al corto muso

01:39
Il Milan riparte da Ibra

Milan: Ibra è l'ultimo sopravvissuto

01:15
2026/2027, ecco le date

Serie A: ecco le date della prossima stagione

01:31
Roma pazza di Gasperini

Roma, tutti pazzi per Gasp

01:43
Solet collezione like

Solet colleziona like

01:49
Chivu promuove Diouf

Chivu promuove Diouf

02:04
Un anno di Allegri

L'annus horribilis di Allegri

02:10
Milan e Juve fuori

Milan e Juve, un flop che imbarazza

02:28
La Juve sceglie Spalletti

La Juve continua con Spalletti

I più visti di Champions League

Anne Hathaway, da tifosa Arsenal a idolo Gunners: il diavolo veste… la finale di Champions

Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana"

La coppa della Champions League

Champions League, le fasce di Inter e Napoli. Dove finirebbero Roma e Milan, le proiezioni

Koop illude la Juve, poi la ripresa è da incubo: rosso a Cabal, il Galatasaray umilia la Juve

Il mistero del rosso a Kelly: perché il Var ha cambiato il secondo giallo in rosso

Juve eroica ma non basta: rimonta il Gala in 10 poi Osimhen-Yilmaz nei supplementari spengono il sogno degli ottavi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:43
Si sposa, gli rubano il passaporto e non arriva in ritiro: la disavventura di Abdulhamid
Gerry Cardinale (Milan)
12:19
Cardinale lascia Milano: è a Vienna con Ibrahimovic. Tare via da Casa Milan con un... quadro
12:04
Bundesliga, il Wolfsburg perde lo spareggio contro il Paderborn e retrocede dopo 29 anni
10:10
Mondiali: la Colombia di Lorenzo con due 'italiani' convocati
23:05
Milan, giallo Furlani: licenziato ma ancora nell'organigramma rossonero