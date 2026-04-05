Liga: il Barcellona ribalta l’Atletico a Madrid e scappa a +7 sul Real

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 1-2

Il Metropolitano fa da sfondo alla super sfida del 30º turno di Liga tra Atletico Madrid e Barcellona, gara che regala un primo tempo scoppiettante. Al 28’ è Griezmann a sfiorare la traversa, mentre al 35’ Yamal fa tremare l’esterno del palo. A sbloccare il risultato ci pensa allora Giuliano Simeone quattro minuti più tardi: Lenglet punisce con un gran lancio l’orrenda difesa del Barça e l’argentino non sbaglia a tu per tu con Joan Garcia. La risposta catalana è però immediata: Rashford duetta splendidamente con Dani Olmo al 42’ e poi buca Musso sotto le gambe, per l’1-1. Nel recupero di primo tempo c’è quindi spazio per nuove emozioni: Nico Gonzalez stende infatti Yamal e viene espulso (rosso diretto). L’Atleti è così costretto a giocare un’intera frazione in dieci contro undici, anche perché Gerard Martin viene salvato dal Var in apertura di ripresa: l’arbitro espelle infatti il giocatore blaugrana per un fallo pericoloso, ma poi cambia il colore del cartellino in giallo dopo essere stato richiamato al monitor. Musso nega invece il gol a Ferran Torres, ma all’88’ viene trafitto da Lewandowski: dopo una parata dell’ex Atalanta, il pallone carambola sula spalla del polacco e poi termina in rete. Il Barcellona vince così 2-1 e sale a 76 punti, volando a +7 sul Real Madrid. Fermo a 57 punti resta invece l’Atletico, comodamente al quarto posto. Le due squadre torneranno ad affrontarsi ora in Champions League, nella doppia sfida dei quarti di finale.