Luis Enrique verso la finale: "Dovremo adattarci all'Arsenal, vogliamo fare la storia. Con l'Inter c'era più pressione"

"Non credo che le due squadre siano agli opposti, l'Arsenal è una squadra costruita a immagine e somiglianza del suo allenatore: Mikel Arteta è partito chiaramente dall'ideologia calcistica di Pep Guardiola, basata sul possesso palla. Sono incredibilmente competitivi e riflettono perfettamente la personalità di Mikel". Lo ha detto l'allenatore del Psg Luis Enrique nel corso di una lunga intervista al sito dell'Uefa, in vista della finale di Champions League contro l'Arsenal. "Sono la miglior squadra difensiva d'Europa ormai da diversi anni, ed è una combinazione devastante, perché non dipendono da un singolo giocatore. Segnano tantissimo sui calci piazzati e hanno questo equilibrio straordinario: concedono pochissimo e allo stesso tempo fanno molti gol", ha aggiunto.