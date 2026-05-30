CHAMPIONS LEAGUE

PSG-Arsenal, la finale di Champions League: tutto sulla sfida di Budapest

In finale testa a testa tra tecnici spagnoli: Lucho vuole confermarsi, l'allievo di Pep punta a togliergli lo scettro. Chi la spunterà?

30 Mag 2026 - 09:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Da un lato i detentori del trofeo, che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. Psg e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League, con l'appuntamento fissato per le ore 18 a Budapest. La Puskas Arena ospiterà un atto conclusivo storico e ricco di emozioni, che coinvolgerà le due migliori squadre della stagione europea. Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida più attesa.

PSG-Arsenal, tutti gli ex Serie A in finale di Champions

1 di 8
© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012
© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012
© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012

© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012

© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012

Il calcio europeo è pronto a fermarsi alle ore 18, per quella che sarà l'ultima gara di prestigio della stagione, prima di lasciare spazio ai Mondiali e alle gesta delle Nazionali. Psg e Arsenal sono infatti pronte a giocarsi l'atto conclusivo della Champions League nella suggestiva cornice della Puskas Arena di Budapest, in quella che sarà la prima finale della nuova era: niente più prime time e prima serata, con un nuovo orario per le emozioni del trofeo più ambito. Da un lato c'è Luis Enrique, che sogna la doppietta col suo Psg, reduce da un duello ad alta tensione col Lens in Ligue 1. I francesi hanno trionfato l'anno scorso contro l'Inter e arrivano alla finale con un cammino simile: playoff contro il Monaco, per poi avere la meglio su Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco. Il doppio incrocio contro i tedeschi è stata un'autentica finale anticipata, ricca di gol e colpi di scena: dal 5-4 del match d'andata, all'alta tensione del ritorno.

Le finali di Champions e Conference League parlano anche italiano: merito dei trofei...

1 di 4
© ufficio stampa
© ufficio stampa
© ufficio stampa

© ufficio stampa

© ufficio stampa

Kvaratskhelia sogna il trionfo che lo lancerebbe tra i candidati al Pallone d'Oro, dopo una Champions in doppia cifra, mentre Dembelé e Doué vogliono lanciarsi con una vittoria verso i Mondiali dopo un'annata ricca di problemi fisici e infortuni. Sulla strada dei francesi, che vogliono il bis, c'è l'Arsenal di Arteta. I Gunners hanno conquistato la Premier League dopo ventidue anni e anelano il double, che darebbe tutt'altra dimensione al progetto londinese. Saka e compagni sono arrivati all'atto conclusivo con un cammino più semplice, frutto del primo posto nella League Phase (otto vittorie su otto): ottavi contro il Leverkusen, quarti contro lo Sporting e semifinali contro l'Atletico Madrid. Meno spettacolo e tanta concretezza per l'Arsenal, che è sfavorito rispetto al Psg, ma vuole fare la storia.
Difficile che ci siano sorprese, nelle scelte dei tecnici, con Luis Enrique che recupera Nuno Mendes. Il portoghese completerà la difesa, con Hakimi a destra e Marquinhos-Pacho centrali, mediana con Joao Neves affiancato da Vitinha e Fabian Ruiz mentre l'attacco vedrà Dembelé con Kvara e Doué. Arteta risponderà col classico 4-2-3-1 e potrebbe rispolverare Odegaard, preferito a Eze. Sulle corsie ci sarebbero Saka e Trossard, davanti Gyokeres con Rice-Zubimendi in mediana e Calafiori titolare in difesa. Chi la spunterà tra i Gunners e i campioni di Francia? Lo scopriremo dalle 18 in poi.

psg
arsenal
finale champions
champions league
arsenal-psg
arteta
luis enrique

Ultimi video

02:06
Allegri-Napoli, la svolta

Allegri-Napoli, i perché di una scelta

01:48
DICH BALDINI CT ITALIA PER SITO 29/5 DICH

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

01:15
Callegari: "Finale Champions, chi sono i favoriti?"

Callegari: "Finale Champions, chi sono i favoriti?"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:45
Champions, atto finale

Champions, atto finale

01:41
La Serie A al Mondiale

La Serie A al Mondiale

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

02:01
Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

01:22
Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

02:32
Allegri riparte da Napoli

Allegri riparte da Napoli

02:06
Allegri-Napoli, la svolta

Allegri-Napoli, i perché di una scelta

I più visti di Champions League

Sorteggio Champions

Tutte le qualificate e la divisione in quattro fasce: le possibili avversarie delle italiane

7) Luis Enrique (Psg): 11,5 milioni netti

Luis Enrique verso la finale: "Dovremo adattarci all'Arsenal, vogliamo fare la storia. Con l'Inter c'era più pressione"

Arsenal, la carica di Arteta: "Arsenal con coraggio per scrivere la storia"

Il sindaco di New York Mamdani si presenta con la maglia dell'Arsenal a una festa musulmana

Champions, atto finale

Champions, atto finale

Anne Hathaway, da tifosa Arsenal a idolo Gunners: il diavolo veste… la finale di Champions

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:15
Milan, il bilancio di Modric: "Non è finita come avremmo voluto"
23:17
Juventus: sulla Mole Antonelliana "+39 rispetto" per le vittime dell'Heysel
23:14
Mondiali 2026, il presidente Milei provoca il Brasile: "L'allegria è dell'Argentina, non loro"
22:46
Fininvest: "Il Monza in A è il miglior modo per ricordare Berlusconi"
20:52
Mondiali 2026: presidente Messico regala suo biglietto ad atleta indigena