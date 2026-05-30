PSG-Arsenal, la finale di Champions League: tutto sulla sfida di Budapest

Kvaratskhelia sogna il trionfo che lo lancerebbe tra i candidati al Pallone d'Oro, dopo una Champions in doppia cifra, mentre Dembelé e Doué vogliono lanciarsi con una vittoria verso i Mondiali dopo un'annata ricca di problemi fisici e infortuni. Sulla strada dei francesi, che vogliono il bis, c'è l'Arsenal di Arteta. I Gunners hanno conquistato la Premier League dopo ventidue anni e anelano il double, che darebbe tutt'altra dimensione al progetto londinese. Saka e compagni sono arrivati all'atto conclusivo con un cammino più semplice, frutto del primo posto nella League Phase (otto vittorie su otto): ottavi contro il Leverkusen, quarti contro lo Sporting e semifinali contro l'Atletico Madrid. Meno spettacolo e tanta concretezza per l'Arsenal, che è sfavorito rispetto al Psg, ma vuole fare la storia.

Difficile che ci siano sorprese, nelle scelte dei tecnici, con Luis Enrique che recupera Nuno Mendes. Il portoghese completerà la difesa, con Hakimi a destra e Marquinhos-Pacho centrali, mediana con Joao Neves affiancato da Vitinha e Fabian Ruiz mentre l'attacco vedrà Dembelé con Kvara e Doué. Arteta risponderà col classico 4-2-3-1 e potrebbe rispolverare Odegaard, preferito a Eze. Sulle corsie ci sarebbero Saka e Trossard, davanti Gyokeres con Rice-Zubimendi in mediana e Calafiori titolare in difesa. Chi la spunterà tra i Gunners e i campioni di Francia? Lo scopriremo dalle 18 in poi.