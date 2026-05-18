Champions League 2026/2027, le fasce di Inter e Napoli. Dove finirebbero Roma e Milan, le proiezioni

La stagione va concludendosi, e sono 24 i club certi di partecipare alla prossima Champions League. Nel dettaglio Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, Psv, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Slavia Praga, Stoccarda e Lens. Tra i principali campionati la Serie A e la Premier League non hanno ancora emesso i verdetti definitivi ma è chiaro che si fanno già le prime ipotesi sulla composizione fasce in vista dei sorteggi di agosto.