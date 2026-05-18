Champions League 2026/2027, le fasce di Inter e Napoli. Dove finirebbero Roma e Milan, le proiezioni
L'Inter sarà nella prima, il Napoli 'blindato' nella terza: gli scenari
La stagione va concludendosi, e sono 24 i club certi di partecipare alla prossima Champions League. Nel dettaglio Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, Psv, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Slavia Praga, Stoccarda e Lens. Tra i principali campionati la Serie A e la Premier League non hanno ancora emesso i verdetti definitivi ma è chiaro che si fanno già le prime ipotesi sulla composizione fasce in vista dei sorteggi di agosto.
La prima fascia ad esempio, è già quasi completa: c'è l'Inter, resta un solo posto ancora da assegnare. Posto che, se non ci saranno sorprese clamorose, toccherà al Liverpool di Slot. E la fascia numero due? Ci saranno sicuramente Porto, Aston Villa, Manchester United e Betis. Probabilmente anche il Borussia Dortmund se il Liverpool non farà sorprese (in caso contrario i gialloneri finirebbero nella prima). Qui potrebbe trovare spazio anche la Roma nel caso Gasperini completasse la rimonta in campionato chiudendo nella top 4 di Serie A.
Nella terza urna è presente il Napoli di Hojlund: ad accompagnare gli azzurri potrebbe essere il Milan, sempre se i rossoneri otterranno il pass vincendo l'ultima sfida in campionato contro il Cagliari. I meneghini, al pari del Lille di Giroud, possono ancora coltivare qualche speranza di ritrovarsi nella fascia numero due. Tutto dipenderà dai club che disputeranno i play off di Champions League in estate. Club che si piazzerebbero 'davanti' grazie a un ranking più alto. Nel tweet che segue le proiezioni firmate da Football Rankings.