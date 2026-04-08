Champions League: colpo dell’Atletico Madrid al Camp Nou, piegato 2-0 il Barcellona

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L’espulsione di Cubarsi offre la chance ai Colchoneros: Julian Alvarez e Sorloth fanno gioire Simeone
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Colpaccio dell’Atletico Madrid, che nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League regola 2-0 il Barcellona al Camp Nou. I Blaugrana dominano nel corso del primo tempo, con Yamal molto ispirato. Al 44’ l’episodio che cambia tutto: fallo da ultimo uomo di Cubarsi e rosso diretto. La punizione successiva viene trasformata da Alvarez, poi Sorloth al 70’ congela il risultato. Al Metropolitano Flick è chiamato alla rimonta.
L’Atletico Madrid esce vincitore dal primo round del derby spagnolo nei quarti di finale di Champions League, Barcellona ko 2-0 in casa. I Blaugrana creano tanto nel corso del primo tempo, con Yamal e Rashford che seminano il panico sulle fasce. A pochi istanti dall’intervallo però arriva l’episodio che stravolge l’andamento della gara: fallo ingenuo da ultimo uomo di Cubarsi su Giuliano Simeone, l’arbitro (dopo revisione Var) estrae il cartellino rosso e i padroni di casa restano in inferiorità numerica. Dalla punizione dal limite subito seguente Julian Alvarez pennella una traiettoria perfetta che vale l’1-0. Sotto di un gol e di un uomo i ragazzi di Flick provano comunque a pareggiare i conti, Rashford spreca dopo aver saltato Musso. Simeone interviene con qualche cambio, e al 70’ arriva il colpo del ko: cross dalla sinistra perfetto di Ruggeri e zampata vincente di Sorloth, che fa 2-0 entrando dalla panchina. L’Atletico conquista l’andata e mette un piede in semifinale, con il Barcellona che adesso è chiamato alla rimonta al Metropolitano.
LE STATISTICHE
L'Atlético Madrid ha vinto contro il Barcellona al Camp Nou per la prima volta dal febbraio 2006, quando era allenato da Pepe Murcia, ponendo fine a una serie di 25 trasferte contro i blaugrana senza vittorie (8N, 17P).
L'Atlético Madrid ha vinto una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League in trasferta per la prima volta dopo sette precedenti (1N, 6P); questa è infatti la sua prima vittoria dall’1-0 contro il Manchester United negli ottavi di finale della UCL 2021-22.
Il Barcellona ha perso tre delle ultime otto partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta in UEFA Champions League (4V, 1N), dopo averne perse solo quattro nelle prime 45 (31V, 10N). I blaugrana sono stati eliminati da ciascuno dei tre precedenti doppi confronti a eliminazione diretta in UEFA Champions League dopo aver perso la gara d'andata in casa.
Questa è la prima volta in cui una squadra di Hansi Flick non è riuscita a segnare in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, mentre il Barcellona non è riuscito a segnare in una partita casalinga tra tutte le competizioni per la prima volta dopo 40 partite, ovvero dalla sconfitta per 1-0 in campionato contro il Leganés nel dicembre 2024.
Il Barcellona non è riuscito a segnare in una partita a eliminazione diretta di Champions League per la prima volta dal 7 maggio 2019 (0-4 a Liverpool in semifinale), ponendo fine alla sua striscia più lunga di partite casalinghe della competizione con almeno un gol segnato (17).
Julián Alvarez ha segnato il suo nono gol in questa UEFA Champions League, record per un giocatore l'Atletico Madrid in una singola edizione della competizione - superato Diego Costa con otto reti nel 2013/14.
Julian Alvarez ha partecipato direttamente a sei degli otto gol dell'Atlético Madrid dall'inizio degli ottavi di finale di questa stagione di Champions League (quattro reti e due assist); nessun altro giocatore ha collezionato così tanti coinvolgimenti diretti in gol in Champions League nello stesso periodo.
Julián Álvarez ha partecipato direttamente a 21 gol in 22 presenze in UEFA Champions League con l'Atlético Madrid (16 reti, 5 assist); solo Antoine Griezmann ha contribuito a più gol per il club nella competizione (56).
Contro nessun’altra squadra Julián Álvarez ha segnato più gol con l'Atlético Madrid che contro il Barcellona (quattro - a pari merito con il Real Madrid e il Rayo Vallecano).
Dall'inizio della scorsa stagione Alejandro Grimaldo (sette) è l'unico giocatore ad aver segnato più calci di punizione diretti per una squadra dei top cinque campionati europei rispetto a Julián Alvarez (cinque).
Dal suo debutto in Champions League nel settembre 2022, nessun altro giocatore ha segnato più gol su punizione diretta di Julián Alvarez (tre – uno con il Manchester City, due con l'Atlético Madrid).
Julián Álvarez è il terzo giocatore argentino a segnare su punizione diretta in un turno a eliminazione di UEFA Champions League, dopo Lionel Messi nelle semifinali del 2019 contro il Liverpool e Ángel Di María negli ottavi di finale del 2017 contro il Barcellona.
Julián Álvarez è il primo giocatore a segnare un calcio di punizione contro il Barcellona in UEFA Champions League da Ángel Di María con il PSG nel febbraio 2017.
Julián Álvarez è solo il secondo giocatore a segnare un calcio di punizione diretto in trasferta contro il Barcellona in Champions League, dopo Antonio da Silva con lo Stoccarda nel dicembre 2007.
Alexander Sørloth ha segnato sei gol in 12 presenze in UEFA Champions League in questa stagione, dopo che ne aveva realizzato solo uno nelle sue prime 12 apparizioni nella competizione.
Alexander Sørloth ha segnato sette gol in 14 sfide contro il Barcelona in tutte le competizioni e contro nessun’altra squadra della Liga ha realizzato più reti nella sua carriera (sette anche contro Real Sociedad e Rayo Vallecano).
Solo Achraf Hakimi (cinque) ha fornito più assist di Matteo Ruggeri tra i difensori in questa UEFA Champions League: tre come Virgil van Dijk, Alejandro Grimaldo e Kieran Trippier.
Matteo Ruggeri ha fornito sette assist in 38 partite in tutte le competizioni in questa stagione, più di qualsiasi altro difensore della Liga 2025/26.
Tra i difensori dei top-5 campionati europei 2025/26, solo Julian Ryerson (10) e Federico Dimarco (otto) hanno fornito più assist di Matteo Ruggeri (sette) tra tutte le competizioni nel 2026.
Marcus Rashford è solo il secondo giocatore inglese ad aver effettuato almeno sette tiri in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League dal 2003-04, dopo Wayne Rooney del Manchester United contro il Milan negli ottavi di finale del 2009-10 (9).
Pau Cubarsí ha ricevuto la sua seconda espulsione in UEFA Champions League, dopo quella contro il Benfica nel marzo 2025, diventando il primo giocatore a essere espulso due volte prima di compiere 20 anni nella storia della competizione (19 anni e 76 giorni oggi).
Il Barcellona ha ricevuto quattro cartellini rossi nel primo tempo in UEFA Champions League nelle ultime due stagioni, il doppio rispetto a qualsiasi altra squadra nello stesso periodo.