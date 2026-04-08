Champions League: colpo dell’Atletico Madrid al Camp Nou, piegato 2-0 il Barcellona

L’Atletico Madrid esce vincitore dal primo round del derby spagnolo nei quarti di finale di Champions League, Barcellona ko 2-0 in casa. I Blaugrana creano tanto nel corso del primo tempo, con Yamal e Rashford che seminano il panico sulle fasce. A pochi istanti dall’intervallo però arriva l’episodio che stravolge l’andamento della gara: fallo ingenuo da ultimo uomo di Cubarsi su Giuliano Simeone, l’arbitro (dopo revisione Var) estrae il cartellino rosso e i padroni di casa restano in inferiorità numerica. Dalla punizione dal limite subito seguente Julian Alvarez pennella una traiettoria perfetta che vale l’1-0. Sotto di un gol e di un uomo i ragazzi di Flick provano comunque a pareggiare i conti, Rashford spreca dopo aver saltato Musso. Simeone interviene con qualche cambio, e al 70’ arriva il colpo del ko: cross dalla sinistra perfetto di Ruggeri e zampata vincente di Sorloth, che fa 2-0 entrando dalla panchina. L’Atletico conquista l’andata e mette un piede in semifinale, con il Barcellona che adesso è chiamato alla rimonta al Metropolitano.