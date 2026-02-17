Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: bianconeri al tappeto, espulso Cabal

Juventus al tappeto nell’andata dei play-off di Champions League: a Istanbul il Galatasaray trionfa 5-2 con un super Noa Lang. I turchi partono forte e sbloccano la partita al 15’ con Gabriel Sara, poi l’immediato pareggio di Koopmeiners. L’olandese al 32’ ribalta il risultato con la sua personale doppietta, che vale il 2-1 momentaneo all’intervallo. Nella ripresa si scatenano i padroni di casa: il nuovo acquisto Lang fa 2-2 al 49’, poi al 60’ Davidson Sanchez contro-ribalta la situazione. Sette minuti più tardi la gara degli uomini di Spalletti si complica: doppia ammonizione per Cabal e Juve in inferiorità. I giallorossi approfittano dell’uomo in più, e iniziano a dilagare: al 74’ Lang firma la sua doppietta personale, poi all’86’ Boey chiude i conti su assist di Osimhen per il definitivo 5-2. Servirà ora un’impresa a Torino per ribaltare il risultato e conquistare gli ottavi di finale.