GALATASARAY-JUVE 5-2

Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: bianconeri al tappeto, espulso Cabal

La doppietta di Koopmeiners non basta: l’ex Napoli Lang stende i bianconeri

17 Feb 2026 - 21:56
Juventus al tappeto nell’andata dei play-off di Champions League: a Istanbul il Galatasaray trionfa 5-2 con un super Noa Lang. I turchi partono forte e sbloccano la partita al 15’ con Gabriel Sara, poi l’immediato pareggio di Koopmeiners. L’olandese al 32’ ribalta il risultato con la sua personale doppietta, che vale il 2-1 momentaneo all’intervallo. Nella ripresa si scatenano i padroni di casa: il nuovo acquisto Lang fa 2-2 al 49’, poi al 60’ Davidson Sanchez contro-ribalta la situazione. Sette minuti più tardi la gara degli uomini di Spalletti si complica: doppia ammonizione per Cabal e Juve in inferiorità. I giallorossi approfittano dell’uomo in più, e iniziano a dilagare: al 74’ Lang firma la sua doppietta personale, poi all’86’ Boey chiude i conti su assist di Osimhen per il definitivo 5-2. Servirà ora un’impresa a Torino per ribaltare il risultato e conquistare gli ottavi di finale.

TABELLINO

Galatasaray-Juventus 5-2

Galatasaray (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Sanchez, Bardacki (dal 32’ st Singo), Jakobs (dal 38’ st Elmali); Torreira, Sara; Yilmaz (dal 32’ st Icardi), Akgun (dal 30’ st Sané), Lang (dal 38’ st Boey); Osimhen. 
A disposizione: Sen, Guvenec, Ayhan, Gundogan, Kutucu, Asprilla.
Allenatore: Buruk.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (dal 34’ pt Gatti), Kelly, Cambiaso (dal 1’ st Cabal); Koopmeiners, Locatelli, Thuram (dal 35’ st Miretti); Conceiçao (dal 25’ st Kostic), McKennie, Yildiz (dal 36’ st Openda).
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Boga.
Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Marcatori: 15’ Sara (G), 16’ e 32’ Koopmeiners (J), 49’ e 74’ Lang (G), 60’ Sanchez (G), 86’ Boey (G).

Ammoniti: Sara (G); Cambiaso (J).

Espulsi: 67’ Cabal (doppia amm.) (J).

Note: amm. Spalletti (all. Juventus).

LE STATISTICHE DI GALATASARAY-JUVE
La Juventus ha subito almeno cinque gol in una partita di una competizione europea per la seconda volta nella sua storia, dopo lo 0-7 subito contro il Wiener nell'edizione 1958/59 della Coppa dei Campioni.

La Juventus ha subito almeno quattro gol nel secondo tempo in una partita di Champions League per la seconda volta nella sua storia, dopo I quattro incassati dal Borussia Dortmund nel Settembre 2025 (4-4).

La Juventus ha perso sei delle ultime 10 partite disputate nella fase a eliminazione diretta della Champions League (3V, 1N), tante sconfitte quante nelle 24 precedenti (12V, 6N).

La Juventus ha subito 13 gol nelle sue ultime quattro partite disputate in tutte le competizioni, tanti quanti quelli incassati nelle 21 precedenti.

Teun Koopmeiners è il primo centrocampista della Juventus a realizzare una marcatura multipla nella fase a eliminazione diretta della Champions League (dall'introduzione della fase a gironi nel 1991/92).

Teun Koopmeiners è il quinto centrocampista della Juventus a realizzare una marcatura multipla in una partita della moderna Champions League, dopo Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Arturo Vidal e Pavel Nedved.

Teun Koopmeiners ha realizzato la sua prima marcatura multipla in tutte le competizioni da marzo 2024 (in Serie A proprio contro la Juventus con la maglia dell’Atalanta).

Tra il gol del vantaggio del Galatasaray di Gabriel Sara e quello del pareggio della Juventus di Teun Koopmeiners sono trascorsi appena 85 secondi.

Teun Koopmeiners ha segnato il suo primo gol in questa stagione considerando tutte le competizioni – escludendo il Mondiale per Club, l’olandese non trovava la via della rete con la maglia della Juventus in gare ufficiali dallo scorso aprile (vs Lecce in Serie A).

Teun Koopmeiners ha segnato I suoi primi gol in Champions League alla sua presenza numero 23 nella competizione.

Oltre a essere la squadra che conta il maggior numero di espulsi nella storia della Champions League (30), la Juventus è anche quella che conta più giocatori espulsi dopo essere entrati a gara in corso (quattro).

Juan Cabal è solo il secondo giocatore della Juventus a essere espulso dopo essere entrato dalla panchina in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo Juan Cuadrado nella finale dell'edizione 2016-17.

Per la prima volta nella storia della Champions League due olandesi hanno realizzato una marcatura multipla con due squadre diverse nella stessa partita.

Noa Lang è il primo giocatore a segnare più di un gol al suo debutto in Champions League con il Galatasaray.

I cinque gol di Noa Lang in Champions League sono stati segnati con tre club diversi (Club Brugge, PSV e Galatasaray): l'unico olandese ad aver segnato per più squadre nella competizione è Arjen Robben (quattro).

Gabriel Sara è solo il secondo giocatore del Galatasaray ad aver segnato e fornito un assist in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, dopo Wesley Sneijder contro il Real Madrid nell'aprile 2013.

Gabriel Sara è solo il secondo brasiliano a segnare un gol nella fase a eliminazione diretta in Champions League con il Galatasaray, dopo Jardel contro il Real Madrid nei quarti di finale del 2000-01.

Atalanta in Champions

