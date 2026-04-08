"Ci manca un rigore e un'espulsione": ecco l'episodio 'incriminato' per Flick

Fiducia che però resta intatta o quasi per la gara di ritorno tra meno di una settimana: "Sappiamo che è dura, dobbiamo stare tranquilli e rimanere positivi. Abbiamo giocatori con le qualità per ribaltare la partita. L'obiettivo è raggiungere la finale, la strada è lunga ma faremo di tutto per raggiungerla".