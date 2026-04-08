"Ci manca un rigore e un'espulsione": ecco l'episodio 'incriminato' per Flick
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"Si poteva parlare di cartellino rosso per il difensore dell'Atletico, era un rigore chiaro quando il portiere l'ha messa in gioco e lui (Pubill, ndr) l'ha presa con la mano. Era già ammonito, poteva essere una seconda ammonizione. Dobbiamo accettarlo, è andata così, ma non è una bella sensazione". Queste le parole di Hansi Flick, arrabbiato, dopo Barcellona-Atletico Madrid. Ma a cosa si riferisce l'allenatore tedesco?
Al 54', il difensore Pubill, già ammonito, raccoglie con la mano il passaggio sul rinvio dal fondo del portiere Musso, pensando di sistemare il pallone per poi rimetterlo in gioco. I giocatori del Barcellona protestano, ma l'arbitro Kovacs fa cenno di proseguire il gioco e non viene richiamato dal Var.
In generale, amarezza più per gli episodi che per la prestazione per Flick: "Non è stata la nostra serata, non siamo stati fortunati. Il cartellino rosso e subito dopo concedere lo 0-1... ma sono fiero della mia squadra, abbiamo fatto bene anche nel secondo tempo con un giocatore in meno", le parole a Sky Sport.
Fiducia che però resta intatta o quasi per la gara di ritorno tra meno di una settimana: "Sappiamo che è dura, dobbiamo stare tranquilli e rimanere positivi. Abbiamo giocatori con le qualità per ribaltare la partita. L'obiettivo è raggiungere la finale, la strada è lunga ma faremo di tutto per raggiungerla".