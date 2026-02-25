Juventus-Galatasaray, Kelly espulso: perché il Var ha cambiato il secondo giallo in rosso

E infatti il mistero è durato soltanto pochi secondi, quando Pinheiro, dopo aver analizzato le immagini, è tornato in campo togliendo sì l’ammonizione appena sanzionata ma, nell'incredulità generale, sventolando in faccia a Kelly un rosso diretto. Una scelta davvero inspiegabile: il contatto è stato tanto duro quanto casuale. Una dinamica totalmente casuale per cui già un'ammonizione sembrava eccessiva. E invece la squadra arbitrale portoghese ha richiamato Pinhero al monitor per trasformare il secondo giallo in cartellino rosso.