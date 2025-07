Gerard Martin non dimentica Inter-Barcellona: "C'era il fallo di Dumfries su di me"

Nella splendida stagione 2024-2025 del Barcellona c'è una macchia indelebile, l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter al termine di una delle sfide più avvincenti della storia della manifestazione. Uno dei protagonisti, Gerard Martin, non riesce a dimenticare quella notte e a distanza di mesi dice la sua versione su uno degli episodi più controversi, il contatto tra lui e Denzel Dumfries da cui nasce il gol del 3-3 di Acerbi che porta la gara ai supplementari decisi da Frattesi. "Per me c'era fallo. Sono sincero, perché è passato un po' di tempo e te lo direi ora. Ma per me era fallo - ha detto il terzino del Barça al Mundo Deportivo - ho riguardato molte volte l'azione nei giorni successivi perché ho sentito qualcosa in campo (il fallo) che non è stato fischiato, e volevo verificare se fosse davvero quello che avevo sentito".