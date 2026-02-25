Champions League: la Juventus sfiora l'impresa, ma passa il Galatasaray

© Getty Images
Polemiche per l'espulsione di Kelly, ma è una grande Juve: rimontati tre gol di svantaggio, prima di subire due reti. Il 3-2 condanna i bianconeri
La Juventus sfiora una clamorosa impresa, rischiando di rimontare il 5-2 dell'andata e battere il Galatasaray allo Stadium, ma cede nei supplementari: ci sarà solo l'Atalanta, per l'Italia, negli ottavi della Champions League. Sin dal via è dominio bianconero, ma servono 37 minuti per sbloccare la sfida: ci pensa Locatelli su rigore, è speranza per la Juve. Nella ripresa l'espulsione (eccessiva) di Kelly sembra cambiare i giochi, visto che la squadra bianconera è in dieci dal 47', ma c'è una grande reazione. I bianconeri raddoppiano infatti con Gatti (70'), colpiscono un palo con Yildiz e siglano il tris che porta tutti ai supplementari: la firma è di McKennie (82'). Nell'extra-time, dopo un clamoroso errore di Zhegrova, la Juve pian piano si spegne con l'uscita dal campo di Yildiz: Osimhen (106') e Baris Yilmaz (118') la puniscono in contropiede e firmano la qualificazione del Galatasaray. Turchi agli ottavi contro Liverpool e Tottenham, bianconeri eliminati a testa alta: cresce il rammarico per la gara d'andata.
IL TABELLINO
JUVENTUS-GALATASARAY 3-2 dts (tot. 5-7)
Juventus (4-2-3-1) - Perin 6; Kalulu 6,5 (3' sts Openda sv), Gatti 6,5, Kelly 5, McKennie 7; Thuram 7 (33' st Adzic 5), Locatelli 7,5 (3' sts Kostic sv); Conceiçao 6,5 (22' st Zhegrova 5), Koopmeiners 6, Yildiz 7 (12' pts Miretti 5,5); David 5,5 (22' st Boga 6). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. All. Spalletti 7.
Galatasaray (4-2-3-1) - Ugurcan Cakir 6; Sallai 6 (13' st Boey 5,5), Sanchez 5, Abdulkerim Bardakci 6, Jakobs 6 (42' st Eren Elmali 6); Torreira 5 (12' pts Singo 6,5), Lemina 5 (42' st Icardi 6,5); Lang 6 (13' st Sané 5,5), Gabriel Sara 6 (25' st Gundogan 6), Baris Yilmaz 6,5; Osimhen 7. A disposizione: Batuhan Sen, Gunay Guvenc, Yunus Akgun, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan. All. Okan Buruk 6.
Arbitro: Joao Pinheiro (Por).
Marcatori: 37' Locatelli rig. (J), 25' st Gatti (J), 37' st McKennie (J), 16' pts Osimhen (G), 13' st Baris Yilmaz (G).
Ammoniti: Osimhen (G), Kelly (J), Yildiz (J), Sallai (G), Pinsoglio (J, dalla panchina), Gabriel Sara (G), Ugurcan Cakir (G).
Note: espulso Kelly (J) al 2' st per gioco pericoloso.
LE STATISTICHE OPTA DI JUVENTUS-GALATASARAY
La Juventus è stata eliminata prima degli ottavi di finale in tre edizioni consecutive della Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella sua storia.
La Juventus è stata eliminata in ciascuna delle ultime cinque occasioni in cui ha affrontato i tempi supplementari nelle principali competizioni europee (quattro in Champions League, una in Europa League).
La Juventus è la prima squadra a segnare due gol dopo aver subito un'espulsione in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League dal Manchester City contro lo Schalke negli ottavi di finale dell'edizione 2018-19 (in svantaggio per 1-2, ha poi vinto 3-2 nella partita di andata).
Nessuna squadra ha subito più gol della Juventus nei tempi supplementary nella storia della Champions League (sei, come l'Atletico Madrid).
Weston McKennie (10) è il terzo centrocampista della Juventus a raggiungere la doppia cifra di reti in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Michel Platini (17) e Pavel Nedved (11).
Nessun giocatore di Serie A ha segnato più gol di Weston McKennie nel 2026 tra tutte le competizioni: sei, al pari di Nikola Krstovic.
Tra i giocatori americani solamente Christian Pulisic (12) ha segnato più gol in Champions League rispetto a Weston McKennie (11).
Federico Gatti è il secondo difensore italiano della Juventus a segnare più di una rete (due) in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Antonio Cabrini nel 1986/87.
Weston McKennie è il primo centrocampista della Juventus a segnare almeno quattro gol in una singola edizione della Champions League da Arturo Vidal (cinque nel 2013/14).
Manuel Locatelli ha segnato il suo primo gol in Champions League alla sua presenza numero 30 nella competizione – si tratta anche della sua prima rete più in generale nelle principali competizioni europee nel suo 45? incontro disputato in questi tornei.
Manuel Locatelli ha segnato tutti i cinque rigori calciati in carriera in tutte l e competizioni (tre con la Juventus e due con il Sassuolo).
La Juventus ha segnato 29 dei 33 rigori calciati in Champions League - compresi tutti gli ultimi 10 di fila - per una percentuale di conversione dell'88%, la più alta tra le formazioni che hanno calciato più di 10 penalty nella competizione.
La Juventus ha ricevuto tre espulsioni nelle ultime 4 partite tra tutte le competizioni, lo stesso numero di cartellini rossi ricevuti nelle precedenti 78 gare ufficiali.
Lloyd Kelly è il secondo giocatore inglese a ricevere un cartellino rosso in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League per una squadra non inglese dopo Matt Derbyshire dell'Olympiakos contro il Bordeaux negli ottavi di finale del 2009-10.
La Juventus ha vinto quattro delle ultime sei partite disputate in Champions League (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 17 (6N, 7P).
Nonostante il cartellino rosso ricevuto dalla squadra italiana al 49? minuto, i 4,6 Expected Goals della Juventus contro il Galatasaray sono il terzo dato pi? alto per qualsiasi squadra in una partita di Champions League in questa stagione (considerando solo i tempi regolamentari).
Victor Osimhen (13 reti) è il giocatore straniero con più gol nelle coppe europee nella storia del Galatasaray, superati Milan Baros e Shabani Nonda (entrambi 12).
Terzo gol di Victor Osimhen contro la Juventus in carriera tra tutte le competizioni, dopo la doppietta con la maglia del Napoli in Serie A il 13 gennaio 2023.
Il gol di Victor Osimhen è il primo gol segnato da una squadra turca nei tempi supplementari in Champions League.
Il Galatasaray si è qualificato per gli ottavi di finale della Champions League per la prima volta dalla stagione 2013/14.
Il Galatasaray ha superato il turno in tutte e 12 le sfide a eliminazione diretta nelle competizioni europee in cui ha vinto il match d'andata con almeno tre gol di scarto (incluse le qualificazioni).