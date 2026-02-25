Champions League: la Juventus sfiora l'impresa, ma passa il Galatasaray

La Juventus sfiora una clamorosa impresa, rischiando di rimontare il 5-2 dell'andata e battere il Galatasaray allo Stadium, ma cede nei supplementari: ci sarà solo l'Atalanta, per l'Italia, negli ottavi della Champions League. Sin dal via è dominio bianconero, ma servono 37 minuti per sbloccare la sfida: ci pensa Locatelli su rigore, è speranza per la Juve. Nella ripresa l'espulsione (eccessiva) di Kelly sembra cambiare i giochi, visto che la squadra bianconera è in dieci dal 47', ma c'è una grande reazione. I bianconeri raddoppiano infatti con Gatti (70'), colpiscono un palo con Yildiz e siglano il tris che porta tutti ai supplementari: la firma è di McKennie (82'). Nell'extra-time, dopo un clamoroso errore di Zhegrova, la Juve pian piano si spegne con l'uscita dal campo di Yildiz: Osimhen (106') e Baris Yilmaz (118') la puniscono in contropiede e firmano la qualificazione del Galatasaray. Turchi agli ottavi contro Liverpool e Tottenham, bianconeri eliminati a testa alta: cresce il rammarico per la gara d'andata.