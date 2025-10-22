Atalanta, Juric: "Creiamo e non riusciamo a segnare, ma arriverà il momento che ci sblocchiamo"

L'Atalanta impatta sullo Slavia Praga nella terza giornata di Champions League, con uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca a Ivan Juric. Il tecnico degli orobici, intervenuto ai microfoni di Sky, non ha infatti nascosto la delusione per l'ennesimo pareggio a reti bianche: "In due partite abbiamo avuto 15 palle gol in tutti i modi, è un momento così. Sei contento quando crei, perché significa che lavori bene, ma in avanti gira così e non riusciamo a fare gol. Dobbiamo restare positivi, prima o poi arriva il momento che ti sblocchi".