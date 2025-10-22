Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio
Champions League
qui atalanta

Atalanta, Juric: "Creiamo e non riusciamo a segnare, ma arriverà il momento che ci sblocchiamo"

Il tecnico della Dea mastica amaro, ma resta positivo e non si lascia abbattere dal secondo 0-0 di fila

di Redazione
22 Ott 2025 - 23:52
© Getty Images

L'Atalanta impatta sullo Slavia Praga nella terza giornata di Champions League, con uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca a Ivan Juric. Il tecnico degli orobici, intervenuto ai microfoni di Sky, non ha infatti nascosto la delusione per l'ennesimo pareggio a reti bianche: "In due partite abbiamo avuto 15 palle gol in tutti i modi, è un momento così. Sei contento quando crei, perché significa che lavori bene, ma in avanti gira così e non riusciamo a fare gol. Dobbiamo restare positivi, prima o poi arriva il momento che ti sblocchi".

"Preoccupati? No, sono dispiaciuto perché abbiamo fatto cose di livello concedendo poco, ma se non riesci a fare gol sei triste perché non vinci" ha aggiunto.

La Dea non guarisce dalla pareggite, lo Slavia ferma Juric in casa

E a chi gli ha fatto notare che manca un bomber come Retegui ha sottolineato: "Scamacca è un grande talento, dopo più di un anno di non gioco serve inserirlo al meglio. Dispiace per Krstovic perché fa tanto e c'è sfortuna. Inutile pensare al passato, serve migliorare davanti".

atalanta
champions league
juric

