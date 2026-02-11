Conte: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Scudetto? Facciamo i seri"

Nel post partita della sfida tra Napoli e Como, persa ai rigori, Antonio Conte analizza così il match: "Onore ai ragazzi perché non era una partita semplice. Affrontavamo un Como al completo e che arrivava da dieci giorni di pausa, mentre noi abbiamo giocato tre giorni fa a Genova. Abbiamo perso un altro calciatore (McTominay), questi ragazzi vanno elogiati. Stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali. Oggi abbiamo poche risorse che non centrano niente con le ambizioni che avremmo dovuto avere. I ragazzi stanno facendo cose egregie. Abbiamo vinto la supercoppa in totale emergenza e abbiamo anche uno Scudetto in bacheca. Dispiace perché costruisci annate dove vorresti fare di più, ma noi lo stiamo facendo. Della rosa attuale, qualsiasi squadra farebbe fatica. Complimenti ai tifosi che continuano ad apprezzare perché vedono impegno. Nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti ad arrivare a un centimetro dalla qualificazione.