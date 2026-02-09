1 di 26
PALLONE UFFICIALE

Champions League: ecco il pallone della Finale di Budapest

Ispirato a “Il Racconto delle Due Città” di Budapest, fonde tradizione e modernità

09 Feb 2026 - 12:00
26 foto

Ispirato a “Il Racconto delle Due Città” di Budapest, il pallone fonde tradizione e modernità attraverso una vivace palette di colori e una grafica fluida. Le iconiche grafiche del leone e del drago di Budapest, i pannelli a stella bianchi e il branding giallo adidas e UEFA Champions League celebrano l'identità della città ospitante. In campo per la prima volta durante la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, il pallone sarà utilizzato fino alla Finale di UEFA Champions League a Budapest il 30 maggio 2026 ed è disponibile per l'acquisto da oggi in punti vendita selezionati e online su adidas.it.

Oltre all'estetica, il pallone soddisfa i più elevati standard di prestazioni d'élite. Caratterizzato dalla collaudata costruzione termosaldata e senza cuciture di adidas, il Pallone Ufficiale offre precisione, consistenza e controllo eccezionali, ingegnerizzato per la velocità, la precisione e l'intensità del calcio della UEFA Champions League.

