Champions League: ecco il pallone della Finale di Budapest

Ispirato a “Il Racconto delle Due Città” di Budapest, il pallone fonde tradizione e modernità attraverso una vivace palette di colori e una grafica fluida. Le iconiche grafiche del leone e del drago di Budapest, i pannelli a stella bianchi e il branding giallo adidas e UEFA Champions League celebrano l'identità della città ospitante. In campo per la prima volta durante la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, il pallone sarà utilizzato fino alla Finale di UEFA Champions League a Budapest il 30 maggio 2026 ed è disponibile per l'acquisto da oggi in punti vendita selezionati e online su adidas.it.