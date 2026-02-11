Johnsen: "Il Palermo è squadra ambiziosa e abbiamo un sogno"

Il nuovo acquisto del Palermo calcio Dennis Johnsen si è presentato stamani in conferenza stampa. Arrivato dalla Cremonese a titolo definitivo, l'attaccante norvegese ha già esordito con la maglia rosanero: sabato scorso contro l'Empoli è entrato in campo nella ripresa, ieri nel pareggio con la Sampdoria dal primo minuto. "Abbiamo fatto un po' fatica in certi momenti della partita - ha detto - ma ho visto la mentalità giusta per prendere punti, perché era una gara difficile, fuori casa, e la Sampdoria è una squadra forte. Per me questo è un grande club, con una grande società, in una grande città, e sono venuto qua per trovare continuità. Ho parlato con il mister e con tutti qui e mi trovo bene". Nel match di ieri Johnsen è stato protagonista con una rabona nella bella azione che aveva prodotto il gol di Pierozzi, poi annullato dal Var per un fallo in attacco di Mattia Bani: "Non ho visto l'azione, non so se era fallo o meno, ma è un peccato che sia stato annullato. La rabona? Io sono un giocatore istintivo, ho visto Joel (Pohjanpalo, ndr) libero e la cosa più naturale per me era fare la rabona". Anche Johnsen, come il tecnico Inzaghi e tutti i compagni in squadra, ha le idee chiare sull'obiettivo da raggiungere: "Abbiamo un sogno e speriamo di fare bene questi ultimi mesi. Vedremo dove saremo dopo queste ultime partite. Palermo per me è uno step molto importante, perché ho quasi 28 anni e sono in una squadra grande e ambiziosa come il Palermo. Per questo sono molto contento di essere qua e posso essere importante per questa squadra" ha concluso.