Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez

In pochi centesimi di secondo succede di tutto quando il portiere del Napoli si presenta sul dischetto. Calcia fortissimo e poi è fortunato nella deviazione.

11 Feb 2026 - 00:01
00:28 
videovideo

Nel corso della lotteria dei rigori, protagonista è stato anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Napoli, infatti, si è presentato dal dischetto in occasione del sesto rigore con la pressione addosso a causa del risultato. Una trasformazione impeccabile, ma con qualche brivido. 

