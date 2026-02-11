Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez
In pochi centesimi di secondo succede di tutto quando il portiere del Napoli si presenta sul dischetto. Calcia fortissimo e poi è fortunato nella deviazione.
Nel corso della lotteria dei rigori, protagonista è stato anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Napoli, infatti, si è presentato dal dischetto in occasione del sesto rigore con la pressione addosso a causa del risultato. Una trasformazione impeccabile, ma con qualche brivido.