Champions League: il Real Madrid è ai quarti, il Liverpool cade anche al Bernabeu per 1-0

REAL MADRID-LIVERPOOL 1-0

I Blancos entrano tra le prime otto d’Europa con un 6-2 totale tra andata e ritorno, Reds eliminati

Nessuna sorpresa nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool: al Bernabeu finisce 1-0, con i Blancos che volano ai quarti. Un primo tempo dai ritmi forsennati, con tante occasioni per entrambe le squadre (traversa colpita da Camavinga). Nella ripresa cala l'intensità, coni Merengues che colpiscono al 78' grazie al solito Benzema. La squadra di Ancelotti è tra le prime otto d'Europa, eliminato Klopp.

Il Real Madrid replica il risultato della scorsa finale di Champions League contro il Liverpool: nel ritorno degli ottavi di finale al Bernabeu finisce 1-0. La prima occasione del match è tra i piedi di Nunez, che al 7’ riceve da Salah (su errore di Rudiger) ma calcia troppo centralmente, con Courtois che respinge di piede. Sette minuti più tardi sono i padroni di casa a sfiorare l’1-0, con il tocco sottomisura di Vinicius neutralizzato da Alisson. I Blancos spingono e gestiscono il possesso, andando nuovamente a un passo dal vantaggio al minuto venti, con la gran botta di Camavinga da fuori, che si stampa sulla traversa dopo un altro tocco decisivo del portiere brasiliano dei Reds. La partita viaggia su ritmi molto alti, con la squadra di Klopp che non si fa abbattere: al 32’ è nuovamente Nunez a spaventare il Bernabeu, ma la sua conclusione a giro viene allungata in corner da Courtois. Il Liverpool chiude la prima frazione di gioco in crescendo, ma al rientro negli spogliatoi il risultato rimane fermo sullo 0-0. A inizio ripresa l’intensità della gara fatica a decollare, con i Merengues che riescono a farsi vedere maggiormente dalle parti di Alisson: ci prova anche Valverde, ma viene annullato dall’estremo difensore ex Roma poco dopo il 50’. L’incontro si spegne gradualmente, con le speranze degli inglesi che svaniscono col passare dei minuti. Al 69’ sono ancora gli uomini di Ancelotti a essere pericolosi, con il destro alto di Benzema su invenzione di Vinicius. Nove minuti più tardi, all’ennesimo tentativo, arriva il vantaggio degli spagnoli, con Vinicius che serve Benzema per l’1-0. Nel finale gli ospiti cercano il pari con orgoglio, ma il match finisce 1-0. Il Real entra tra le prime otto d’Europa e vola ai quarti di finale, eliminato il Liverpool di Klopp, che paga il pesantissimo passivo dell’andata (5-2 ad Anfield, 6-2 complessivo). Venerdì 17 marzo ore 12.00 a Nyon è in programma il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale (e tabellone verso le semifinali).