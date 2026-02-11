Vinciamo Insieme, il progetto LND che usa lo sport per includere

11 Feb 2026 - 13:51
C’è un calcio che va oltre il risultato e oltre il campo tradizionale. Si chiama “Vinciamo Insieme” ed è un progetto della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, sviluppato dal Dipartimento LND eSport insieme all’Area di Responsabilità Sociale della LND, con l’obiettivo di portare lo sport dentro i contesti più fragili e trasformarlo in uno strumento concreto di inclusione. Tra le aperture già avviate, anche quella di Udine.

L’iniziativa coinvolge strutture sanitarie, comunità, case di accoglienza, associazioni e realtà del Terzo Settore. Nei vari hub vengono allestite postazioni dedicate al calcio digitale, al balilla e al Subbuteo: non semplici aree ricreative, ma spazi pensati per favorire socialità, leggerezza e condivisione tra pazienti, famiglie, operatori e volontari. L’idea di fondo è chiara: la cura non riguarda solo l’aspetto clinico, ma anche la qualità delle relazioni e la possibilità di sentirsi parte di una squadra.

Un elemento centrale del progetto è la partecipazione al campionato ufficiale eSport LND, una competizione nazionale inclusiva in cui ogni struttura può presentare una propria squadra. In questo contesto, il valore sportivo si misura soprattutto nella capacità di creare legami, abbattere barriere e offrire occasioni di normalità a chi attraversa percorsi complessi.

“Vinciamo Insieme” nasce durante la fase più dura della pandemia e da allora ha continuato ad allargarsi. Come ha spiegato Santino Lo Presti, coordinatore del Dipartimento LND eSport: “Tutto è nato durante il Covid: per non isolare i ragazzi davanti ai computer, abbiamo creato un campionato virtuale 11 vs 11 che sviluppa le relazioni, esalta la dimensione della squadra e mantiene intatti i valori dello sport”. E ancora: “Se il campo è virtuale, le emozioni restano reali”.

È questa la sintesi migliore del progetto LND: usare linguaggi nuovi per restare fedeli ai valori storici dello sport. Non solo competizione, quindi, ma incontro, dignità e partecipazione. Con una rete in costante espansione e nuove aperture in programma, anche a Torino, “Vinciamo Insieme” conferma una direzione precisa: rendere lo sport accessibile a tutti, soprattutto dove ce n’è più bisogno.

Mazzocchi: "Serata storta, anche per l'arbitro…"

Un McKennie mai visto

De Zerbi lascia Marsiglia

La rivincita di Sommer

Un Como da impazzire

Esclusiva De Winter

Le pagelle della partita Napoli-Como

INT. INTEGRALE DE WINTER pubblicare dopo mezzanotte DICH

Postpartita | Coppa Italia | 10 febbraio

Conte: "Dobbiamo migliorare tutti, arbitri compresi"

Conte è una furia con Manganiello: "Valla a vedere, testa di c..."

Il rigore folle di Milinkovic-Savic: spacca la traversa e poi segna grazie a... Butez

Napoli-Como 1-1: la sequenza dei rigori

Conte come Mourinho: "Ecco l'elenco le squadre che hanno fatto zero titoli..."

Le Pagelle di Napoli-Como

Mazzocchi: "Serata storta, anche per l'arbitro…"

