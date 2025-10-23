Champions League, Atalanta-Slavia Praga 0-0: la Dea crea, ma sbatte sul muro ceco

Hien 6,5 - Attento, ordinato e sempre presente. Lo svedese, in collaborazione con Djimsiti, prende in custodia il colosso Chory e blinda la difesa nerazzura.

Ederson 6,5 - Pian piano torna a prendere sempre più possesso delle chiavi del centrocampo degli orobici, ma con chiari limiti fisici dovuti al ritardo di preparazione. Il brasiliano però è attento e preciso in entrambe le fasi, non disdegnando qualche sortita in avanti che crea pensieri al reparto arretrato dei cechi.

De Ketelaere 7 - Il migliore in campo, senza alcun dubbio, con la rete che sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una prestazione di livello. Il belga illumina il gioco dei bergamaschi con tocchi di classe e passaggi furbi per i compagni che non riescono però a sfruttarli, poi si "arrende" a Markovic in due occasioni, quando il gol sembrava a un passo. Peccato, ma con un CDK così Juric può sfregarsi le mani.

Krstovic 5,5 - Sbagliare gol, come anche farli, fa parte del mestiere dell'attaccante, ma l'ex Lecce si prende troppe libertà. Due grandi occasioni e due grandi appuntamenti mancanti, ma anche tanti errori di valutazione e passaggi senza un target preciso. Solo tanta confusione.

Lookman 6 - L'Ademola degli ultimi anni avrebbe fatto la differenza in partite come queste, spaccando la difesa avversaria creando occasioni su occasioni e, perché no, mettendo a referto il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Parte di tutto ciò si è visto contro i cechi, ma è un'altra storia, un altro Lookman figlio di una preparazione salata a piè pari per le vicende ben note. La Dea lo attende, sperando di non perdere troppi gol pesanti e importanti... Dal 17' st Sulemana 6 - Il ghanese entra e si fa subito notare rendendosi pericoloso. Prima con uno stop di troppo aiuta Markovic, poi con finte e velocità si prende gioco della difesa dello Slavia che però si salva ringraziando il poco opportunismo della punta della Dea.