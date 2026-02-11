Roma: recuperato Dybala, ci sarà contro il Napoli

Paulo Dybala è a disposizione per il big match di domenica alle 20.45 tra Napoli e Roma. Gasperini potrà contare sulla "Joya", che si allena di nuovo con il resto gruppo. L'argentino è reduce dal problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dalle sfide con Udinese e Cagliari. Potrebbe recuperare anche Robinio Vaz in via di guarigione dalla lesione muscolare e per il momento si sta allenando solo parzialmente con i compagni. Ancora a parte Kone, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk, personalizzato per Hermoso e Soulé.

