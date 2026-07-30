Uefa, è scontro aperto con Infantino: "Boicottiamo tutte le competizioni Fifa"

"La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. È una delle più grandi eredità sportive del calcio. È stata costruita nel corso delle generazioni da giocatori, nazionali e tifosi di ogni continente. Nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita".
Così la Uefa motiva la sua scelta di boicottare tutte le manifestazioni Fifa, finché il progetto Infantino non sarà ritirato. "È irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. Non si tratta solo di una grave mancanza di leadership, ma di una vera e propria abdicazione al dovere della Fifa come custode del calcio mondiale".
Ricordiamo che la proposta del numero uno della Fifa è stata rivelata martedì: si tratta di scorporare le attività commerciali della Fifa in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da privati. L'investitore principale sarebbe una società di investimento newyorkese creata da Joshua Kushner, vicino al presidente americano Donald Trump.
Dopo l'offerta di Infantino da 20 milioni di dollari a ciascuno dei 211 membri mondiali da accettare entro metà settembre, la Uefa accusa la Fifa di aver messo tutto il calcio mondiale, "di fronte a un ultimatum: accettare l'irreversibile acquisizione delle più grandi competizioni calcistiche o subirne le conseguenze. Questa non è una 'decisione democratica', ma un governo basato sull'intimidazione, un atto di coercizione indegno di un'istituzione a cui è affidata la tutela del calcio mondiale".
L'opposizione della Uefa, "va ben oltre la procedura. Nel momento in cui investitori esterni acquisiscono quote di proprietà nelle competizioni Fifa, il calcio cambia per sempre. Il profitto commerciale diventa un obbligo permanente. Ogni decisione sul calendario internazionale, ogni decisione sui formati delle competizioni e ogni decisione che plasma il futuro del calcio non è più guidata da ciò che meglio serve al gioco, ma da ciò che meglio serve agli azionisti. Questo modello non ha posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio - prosegue la confederazione europea - non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare il profitto finanziario.
"Ci sono momenti - è la conclusione - in cui le istituzioni non vengono giudicate da ciò che sono disposte ad accettare, ma da ciò che si rifiutano di compromettere. Questo è uno di quei momenti. Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo appartiene al calcio. Appartiene per sempre. E finché l'Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita".
Da calendario, il primo torneo Fifa a rischio boicottaggio è la Coppa del Mondo femminile Under 20, che si terrà in Polonia a partire dal 5 settembre. Di seguito gli altri:
- Mondiale femminile U17, Ottobre 2026, Marocco
- Mondiale U17, Novembre/Dicembre 2026, Qatar
- Champions Cup femminile, Gennaio 2027, Miami
- Mondiale femminile, Giugno/Luglio 2027, Brasile