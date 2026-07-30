FA inglese dura contro razzismo, anche 10 turni di squalifica

Nel calcio inglese, i comportamenti discriminatori potrebbero essere puniti con squalifiche anche di 10 partite. La Football Association (FA) ha confermato giovedì l'intenzione di inasprire le sanzioni per gli episodi che coinvolgono razza, religione e orientamento sessuale. Secondo le nuove linee guida, le commissioni disciplinari saranno tenute a imporre una squalifica di almeno 10 partite nei casi considerati "violazioni aggravate" del regolamento. Tali violazioni implicano "riferimenti espliciti o impliciti" a origine etnica, colore della pelle, razza, nazionalità, religione, credo, sesso, genere, cambio di genere, orientamento sessuale e disabilità. "Sono necessarie misure più severe per contrastare questa condotta aberrante", ha dichiarato la FA. Le circostanze attenuanti potrebbero comportare squalifiche di durata superiore o inferiore a 10 partite.