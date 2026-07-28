VIA I VELI Il Wrexham svela al Nasdaq la nuova maglia, il debutto nel test contro il Liverpool

Il Wrexham ha svelato al Nasdaq la nuova maglia, firmata Macron, che celebra il legame indissolubile tra il club, il suo stadio e la sua comunità. Nel corso di una delle giornate più attese dell’USA Summer Tour del Wrexham AFC, apertasi questa mattina con la partecipazione alla Nasdaq Ringing Bell Ceremony, il club gallese e Macron – Technical Partner dal 2016 e Official Partner del Summer Tour 2026 – hanno svelato il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27. La nuova maglia casalinga, che debutterà in campo in occasione dell’amichevole contro il Liverpool allo Yankee Stadium di mercoledì 29 luglio, rende omaggio alla curva “Kop End” del Racecourse Ground, lo storico stadio del club, e al profondo legame che unisce il Wrexham AFC alla comunità che lo sostiene da generazioni.