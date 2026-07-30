Runjaic: "L'Udinese consolidi il livello, Zaniolo diventi un esempio"

"Ogni anno si riparte da zero, dovremo conquistare la salvezza il prima possibile": lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, al Media day nel ritiro di Lienz, evidenziando il focus su prestazioni e lavoro quotidiano. Ha poi espresso soddisfazione per l'ottima mentalità e la predisposizione al lavoro mostrate dal gruppo in questo primo mese di lavoro. Un passaggio specifico è stato dedicato a Nicolò Zaniolo, sul quale Runjaic ha espresso grande fiducia. "Ha ereditato il numero 10 e un ruolo importante. Finora ha lavorato molto bene, è predisposto al sacrificio," ha dichiarato l'allenatore. Ha aggiunto che Zaniolo "arriva da una stagione positiva tra gol e assist e il suo valore è tornato a crescere". Runjaic si aspetta molto da lui, convinto che "possa essere un esempio sia in allenamento sia in partita" e che non veda l'ora di ripagare la fiducia del club e dei tifosi.