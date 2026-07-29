Clamoroso Infantino: Mondiale in vendita con quote a fondi Usa legati alla famiglia Trump

IL PREMIER INGLESE BURNHAM ATTACCA LA FIFA: "QUESTO SPORT E' DEI TIFOSI E NON DEGLI INVESTITORI"

Il primo ministro inglese Andy Burnham ha dichiarato che "il calcio non appartiene agli investitori", unendosi alle critiche al piano della Fifa di creare una nuova società privata per gestire la Coppa del Mondo e altre competizioni. Martedì la Fifa ha annunciato l'intenzione di lanciare Fifa Forward Enterprise (FFE), un'iniziativa che unificherebbe la vendita dei diritti commerciali della Fifa con la gestione operativa dei suoi tornei. Il nuovo organismo sarebbe aperto agli investitori privati ed è stato immediatamente condannato dalla Uefa, l'organo di governo del calcio europeo, che in una dichiarazione ha affermato che "l'anima e la gestione del calcio non sono beni da commerciare". Burnham, tifoso dell'Everton , ha pubblicato una dichiarazione sui social media per unirsi al coro di critiche. "Permettetemi di dirlo in modo molto diretto. Il calcio non appartiene agli investitori. Appartiene alle persone che riempiono gli spalti e che stanno a bordo campo settimana dopo settimana, con la pioggia o con il sole", ha affermato Burnham.