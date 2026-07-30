Caso fondi privati: Uefa compatta, federazioni pronte a boicottare tornei Fifa

Le federazioni affiliate alla Uefa hanno deciso di boicottare le competizioni Fifa in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. "La Uefa e le sue federazioni nazionali non parteciperanno alle competizioni Fifa (per esempio i Mondiali, ndr)", ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza dei suoi 55 membri.