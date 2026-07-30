Fiorentina, Ranieri: "Voglio riportare un trofeo a Firenze"

Ecco le parole di Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, dal ritiro viola in Inghilterra: "Stiamo lavorando bene e vogliamo raggiungere una condizione fisica che ci sia utile per tutta la stagione. Siamo tutti ragazzi giovani che hanno voglia di imparare e ascoltare l'allenatore".
Sulla fascia da capitano persa: "La scorsa è stata un'annata molto complicata, io mi ritengo comunque fortunato ad aver avuto l'onore di indossare quella fascia, avrei voluto e voglio ancora riportare un trofeo a Firenze. Ho imparato tanto. Adesso il capitano è De Gea, la fascia è in ottime mani".
Su Grosso: "Il mister ha tantissime idee. Si vede chiaramente che è un allenatore che ha tanta voglia di migliorare la squadra. Stiamo ancora cercando di assimilare tutte le sue idee e le sue richieste".