Infantino all'attacco con una lettera-ultimatum alle federazioni: "O state con me o perdete il 75% dei fondi"

Dopo le polemiche di varie parti del calcio e della politica, a partire dalla Uefa, Infantino ha rilanciato. Con una lettera inviata a tutte le 211 federazioni affiliate, il presidente è passato alle minacce (per quanto velate). Il messaggio è chiarissimo: chi aderisce al progetto FFE incassa subito un assegno una tantum da 20 milioni di dollari, con i contributi annuali per il quadriennio successivo che schizzerebbero da 2 a 5 milioni. Un fiume di denaro difficile da rifiutare per molte piccole realtà. Per chi decide di mettersi di traverso, però, il prezzo da pagare è salatissimo: taglio immediato del 75% dei fondi Fifa. Una vera e propria minaccia in perfetto stile "prendere o lasciare".