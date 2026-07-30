LA MOSSA

Infantino all'attacco con una lettera-ultimatum alle federazioni: "O state con me o perdete il 75% dei fondi"

Offerti 20 milioni subito a chi firma, ma per chi dice no scattano le manette finanziarie. E spunta il caso Kushner-Trump

30 Lug 2026 - 14:58
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Il piano di Infantino ormai è uscito allo scoperto. L'obiettivo è grosso e non più negoziabile: vendere una parte del Mondiale ai fondi d'investimento privati per incassare miliardi attraverso la neonata Fifa Forward Enterprise (FFE), la società commerciale destinata a gestire i diritti del Mondiale per Nazioni e di quello per Club. Tra i soggetti interessati c'è la banca d'affari statunitense JP Morgan, con il coinvolgimento di Thrive Eternal, fondo guidato da Joshua Kushner (fratello di Jared, genero di Donald Trump). 

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Dopo le polemiche di varie parti del calcio e della politica, a partire dalla Uefa, Infantino ha rilanciato. Con una lettera inviata a tutte le 211 federazioni affiliate, il presidente è passato alle minacce (per quanto velate). Il messaggio è chiarissimo: chi aderisce al progetto FFE incassa subito un assegno una tantum da 20 milioni di dollari, con i contributi annuali per il quadriennio successivo che schizzerebbero da 2 a 5 milioni. Un fiume di denaro difficile da rifiutare per molte piccole realtà. Per chi decide di mettersi di traverso, però, il prezzo da pagare è salatissimo: taglio immediato del 75% dei fondi Fifa. Una vera e propria minaccia in perfetto stile "prendere o lasciare".

Il countdown è già partito. L'ultimatum fissato da Infantino scadrà il prossimo 19 settembre, proprio alla vigilia della maxi-sosta per le Nazionali (che segnerà tra l'altro l'esordio dell'avventura-bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia). Le federazioni hanno poche settimane per scegliere da che parte stare: piegarsi alla "Fifa dei ricchi" o rischiare il blocco dei finanziamenti. La guerra per il controllo del calcio mondiale è appena iniziata.

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