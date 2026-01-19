Il ct Thiaw: "Chiedo scusa al calcio". Ma per il Senegal è in arrivo la stangata

Il presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, si è complimentato per la vittoria e ha elogiato la squadra che "si è battuta per il nostro onore e la nostra dignità", ma quello della Fifa, Gianni Infantino, che era in tribuna e ha premiato il Senegal e un triste Brahim Diaz con la scarpa d'oro di capocannoniere, ha mandato un messaggio chiaro: "Abbiamo visto scene inaccettabili". La stangata è in arrivo, la Caf ha promesso "provvedimenti appropriati" e ora per i senegalesi il Mondiale 2026 è a rischio.